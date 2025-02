Sohm und seine Teamkollegen von Parma feiern das 2:0 gegen Bologna. Bild: keystone

Sohm trifft und siegt in Schweizer Duell +++ ManUnited gewinnt erneut nicht

Mehr «Sport»

Premier League

Everton – Manchester United 2:2

Manchester United kann zum dritten Mal in Folge nicht gewinnen. Die Red Devils kommen auswärts beim ebenfalls schwachen FC Everton nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Immerhin konnte die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim in der Schlussphase noch einen 0:2-Rückstand aufholen. Bruno Fernandes (72.) und Manuel Ugarte (80.) trafen zum 2:2-Schlussstand.

Serie A

Parma – Bologna 2:0

Simon Sohm erzielt in der 26. Runde der Serie A seinen vierten Saisontreffer und trägt damit entscheidend zum 2:0-Heimsieg von Parma gegen Bologna bei.

Mit einem präzisen Abschluss nach einem Konter sorgte Sohm in der 78. Minute für das 2:0 in Parma. Der Zürcher Mittelfeldspieler gewann damit überraschend das Schweizer Duell gegen Bolognas Trio Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer. Der Serie-B-Meister der letzten Saison holte die ersten Punkte nach vier Niederlagen am Stück und verliess zumindest vorübergehend die Abstiegsränge.

Parma - Bologna 2:0 (1:0)

Tore: 37. Bonny (Penalty) 10. 78. Sohm 2:0.

Bemerkungen: Parma mit Sohm. Bologna mit Freuler und Ndoye, ohne Aebischer (Ersatz). (abu/sda)

La Liga