Ruben Vargas hat mit seiner Vorlage grossen Anteil am Augsburger Sieg gegen Union Berlin. Bild: IMAGO/Jan Huebner

Augsburg mit Befreiungsschlag dank Vargas – Union und Freiburg verlieren

RB Leipzig siegt im direkten Duell um die Champions League-Plätze in der 31. Bundesliga-Runde auswärts in Freiburg, Hertha Berlin schlägt Stuttgart im Kampf um den Klassenerhalt.

Freiburg – Leipzig 0:1

Leipzig gewann nach dem Halbfinal im Cup auch den zweiten Vergleich gegen Freiburg innert vier Tagen. Diesmal war es jedoch ein knapperer Ausgang. Den goldenen Treffer zugunsten des Cupsiegers erzielte Kevin Kampl nach 73 Minuten.

Freiburg - Leipzig 0:1 (0:0)

Tor: 73. Kampl 0:1.

Augsburg – Union 1:0

Die Leipziger schoben sich durch den Sieg nicht nur an den Breisgauern vorbei, sondern auch an Union Berlin, das in Augsburg überraschend mit 0:1 verlor. Die Vorlage zum entscheidenden Tor gab der Schweizer Internationale Ruben Vargas.

Ruben Vargas bereitet die Augsburg-Führung mit seiner Flanke vor. Video: streamja

Augsburg - Union Berlin 1:0 (0:0)

Tor: 53. Beljo 1:0.

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (bis 79.).

Hertha – Stuttgart 2:1

Zu einem eminent wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt kam Hertha Berlin. Die Hauptstädter gewannen im Olympiastadion das Direktduell gegen Stuttgart 2:1. Zwar belegt Hertha nach wie vor den letzten Platz. Die Berliner rückten durch den Dreier aber bis auf drei Punkte an den VfB heran, der den Relegationsplatz belegt. Zum rettenden Rang 15, auf den sich Schalke hervorgearbeitet hat, sind es weitere zwei Punkte.

Hertha Berlin - Stuttgart 2:1 (2:1)

Tore: 29. Kempf 1:0. 38. Guirassy 1:1. 45. Niederlechner 2:1.

Gladbach – Bochum 2:0

Neben Stuttgart ist Bochum der grosse Verlierer des Spieltags. Der VfL verlor bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 und belegt drei Spieltage vor Saisonende den vorletzten Platz.

Mönchengladbach - Bochum 2:0 (1:0)

Tore: 35. Hofmann 1:0. 91. Stindl 2:0.

Bemerkung: Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

Hoffenheim – Frankfurt 3:1

Einmal mehr enttäuscht hat Frankfurt. Die Eintracht kam beim abstiegsgefährdeten Hoffenheim in der ersten Halbzeit unter die Räder und lag nach 45 Minuten bereits 0:3 zurück. Selbst mit einem Mann mehr – der Hoffenheimer Stanley Nsoki sah für ein grobes Foul kurz nach Wiederanpfiff Rot – brachte das Team von Djibril Sow nicht mehr als den Ehrentreffer zustande.

Hoffenheim - Frankfurt 3:1 (3:0).

Tore: 8. Baumgartner 1:0. 41. Kramaric (Penalty) 2:0. 45. Bebou 3:0. 54. Götze 3:1.

Bemerkung: 45. Rote Karte gegen Trainer Glasner (Frankfurt). 48. Rote Karte gegen Nsoki (Hoffenheim). (abu/sda)