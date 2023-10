«Ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber ich habe in den zweieinhalb Jahren eigentlich nie den Kredit bekommen, den man bekommt, wenn man so viel ‹Skin in the Game› hat wie ich. Über das Geld, die Emotionen, die schlaflosen Nächte, das Leiden. Ich stehe am Morgen auf und mache alles, damit dieser Klub auf die Beine kommt.»