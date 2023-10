Gegen Nicolo Fagioli wird ermittelt. Bild: keystone

Schon wieder Ungemach für Juventus: Gegen Fagioli wird wegen illegaler Wetten ermittelt

Mehr «Sport»

Ermittlungen und zehn Punkte Abzug wegen gefälschter Bilanzen. Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben wegen eines Verstosses gegen die Financial-Fairplay-Regeln der UEFA. Ein Doping-Skandal rund um Mittelfeldspieler Paul Pogba. Und nun droht Juventus Turin schon die nächste ungemütliche Geschichte.

Wie diverse italienische Medien berichten, haben der italienische Fussballverband und auch die Turiner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Nicolo Fagioli aufgenommen. Dem 22-jährigen Mittelfeldspieler der «Alten Dame» wird vorgeworfen, unter diversen Identitäten Wetten auf illegalen Plattformen deponiert zu haben. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, drohen Fagioli eine dreijährige Sperre und eine Busse von bis zu 25'000 Euro. Eine Stellungnahme seitens des Klubs steht derzeit noch aus.

Fagioli ist beileibe kein Nobody. Vergangene Saison wurde er zum besten U23-Spieler der italienischen Serie A gewählt. Er hat auch schon ein Länderspiel für Italien auf dem Konto. In dieser Saison kam er für Juventus in sechs Spielen bereits während 339 Minuten zum Einsatz und gab dabei auch einen Assist. (abu)