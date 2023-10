Eden Hazard am Höhepunkt seines Schaffens nach dem Triumph in der Europa League 2018/19. Bild: www.imago-images.de

Ja, bei Real enttäuschte Eden Hazard – aber schau mal, wie grossartig er davor war

Im Alter von 32 Jahren beendet Eden Hazard seine Karriere. Die letzten Jahre bei Real Madrid verliefen für den Belgier enttäuschend – doch in seinen besten Zeiten begeisterte der Edeltechniker die Fussball-Welt.

Am Dienstag gab Eden Hazard auf Instagram seinen Rücktritt bekannt. Mit den Worten «man muss auf sich selbst hören und im richtigen Moment aufhören» erklärte der belgische Ausnahmekünstler seine Fussballerkarriere im Alter von 32 Jahren für beendet. Schon kurz darauf wurden die sozialen Medien mit alten Videos des Flügelspielers geflutet.

Es sind vor allem Szenen aus seiner Zeit beim FC Chelsea, wo er die Premier League zwischen 2012 und 2019 verzückte und in 245 Partien 146 Skorerpunkte sammelte. Nach sieben Jahren im Trikot der «Blues» wechselte er dann für 115 Millionen Euro zu Real Madrid. Dann begann jedoch der Absturz von einem der weltbesten Fussballer zu einem Spieler, der mehr Zeit auf der Ersatzbank und der Krankenstation verbrachte als auf dem Platz.

Für die «Blancos» kam er in vier Jahren nur auf 76 Einsätze, in denen er gerade einmal sieben Törchen erzielte. Angesichts seiner enttäuschenden Zeit in Spanien geht jedoch fast vergessen, welch ein begnadeter Fussballer Eden Hazard wirklich war. Deshalb hier nochmal einige der besten Szenen des einst 150 Millionen Euro wertvollen Superstars.

Zweimal wurde Hazard mit Chelsea englischer Meister. In der Saison 2016/17 war er mit 16 Toren der zweitbeste Torschütze im Team, eines davon erzielte er beim 3:1-Erfolg gegen Arsenal nach einem Solo von der Mittellinie. Fast bemitleidenswert, wie Francis Coquelin versucht, den Gegenspieler aufzuhalten und dabei völlig die Orientierung verliert.

In seinem letzten Jahr auf der Insel wurde er von den Fans zum besten Spieler der Liga gewählt. Mit 16 Toren und 15 Assists wurde er zum erst vierten Spieler in der Geschichte der Premier League, dem je 15 Tore und Assists in einer Saison gelangen. Das möglicherweise schönste Tor seiner Zeit bei Chelsea schoss er beim 1:1 gegen Liverpool.

In der Saison 2018/19 gewann Hazard zudem zum zweiten Mal die Europa League. Beim 4:1 im Final gegen Arsenal erzielte er zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Zuvor war er in dem Wettbewerb zwar nur auf einen Assist gekommen, verzückte aber unter anderem mit einem Kabinettstückchen gegen Slavia Prag.

Ohnehin stellte der Mann aus Wallonien seine Dribblingstärke in seinen besten Zeiten stets unter den Beweis. Eine solche Ballkontrolle gibt es bei wenigen anderen Spielern zu sehen.

Dass Hazard mit dem Ball am Fuss über enorme Qualitäten verfügte, ist auch bei diesem Treffer zu sehen. Auf engstem Raum vernascht er gleich drei gegnerische Verteidiger und schiesst eiskalt ein.

Insgesamt erzielte Eden Hazard in 352 Partien bei den Londonern 110 Tore, dazu kamen 92 Assists. Als 24-Jähriger wurde er in der Meistersaison 2014/15 zum besten Spieler der Premier League gekürt.

Weshalb Chelsea schon 2012 35 Millionen Euro für den damals 21-Jährigen bezahlte, zeigt dieser Zusammenschnitt aus seiner Zeit beim OSC Lille. Bei den Nordfranzosen spielte Hazard ab seinem 15. Lebensjahr, mit 16 debütierte er bei den Profis, die er 2010/11 und 2011/12 zum Meistertitel führte.

Wenn du Zeit hast, schau dir das ganze Video an, die Tore findest du bei 1:25 und 3:47. Video: YouTube/Premier League

Gleich in seinem ersten Spiel nach seinem Wechsel zu den «Blues» wurde Hazard dann zum «Man of the Match» gewählt. Dies gelang ihm in sieben Jahren 62 Mal, eines der besten Spiele seiner Karriere zeigte er in der Saison 2013/14 beim 4:3 gegen Sunderland, als ihm zwei Tore und ein Assist gelangen und er von der Verteidigung auch sonst nicht zu stoppen war.

Dabei war Hazard schon immer ein Naturtalent, wie zum Beispiel dieses Video zeigt, in dem er einen American Football jongliert, als wäre es das einfachste der Welt.

Dass der 126-fache Nationalspieler über viel gottgegebenes Talent verfügte und nicht wirklich der Definition eines Trainingsweltmeisters entsprach, bestätigten auch seine ehemaligen Mitspieler John Obi Mikel und Filipe Luis. Wahrscheinlich war auch das – neben vielen Verletzungen – ein Grund für das frühe Karriereende.

«Er hat nie trainiert. Er war der faulste Fussballer, den ich in meinem Leben gesehen habe. Aber als die Wochenenden kamen, hat er geglänzt und war der beste Spieler des Spiels.»

«Eden hat in der Kabine Mario Kart gespielt, als der Fitnesstrainer gesagt hat: ‹In zehn Minuten gehen wir zum Aufwärmen.› Eden hatte sich noch nicht umgezogen, während alle anderen schon bereit waren. Fünf Minuten später war er immer noch am Spielen und der Trainer sagte ihm: ‹Eden, beeil dich!› Er antwortete: ‹Mach dir keine Sorgen, gebt mir einfach den Ball und es wird keine Probleme geben.›»

Mit seiner lockeren Art wusste Eden Hazard auch neben dem Platz immer wieder zu unterhalten.

Unvergessen auch, wie Hazard in Gelächter ausbrach, als sein Chelsea-Kollege Branislav Ivanovic eine gemeinnützige Organisation zu promoten versuchte.

Bonus

Und wer noch immer nicht genug hat von Eden Hazards besten Momenten: Hier sind weitere 6 Minuten und 27 Sekunden voller Highlights des seit gestern ehemaligen Profis.