Bundesliga: BVB von Stuttgart vorgeführt – Gladbach punktet dank Embolo



Bild: keystone

1:5! BVB wird von Stuttgart vorgeführt – Gladbach punktet dank Embolo

Borussia Dortmund rutscht in eine Krise. Die Mannschaft von Lucien Favre verlor das Heimspiel der 11. Runde gegen Aufsteiger VfB Stuttgart 1:5 und ist nur noch auf Platz 5 klassiert.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 1:5

Es erinnert ein wenig an das letzte Jahr. Die Tage werden kürzer, die Gesichter in Dortmund länger. Nach dem 1:5 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart beträgt das Handicap auf Leipzig fünf Zähler und auf Titelverteidiger Bayern München sieben Verlustpunkte. Am Ende einer Mini-Negativ-Serie von drei Spielen ohne Sieg ist Borussia Dortmund nur noch auf Platz 5 klassiert. Das ist weit unter den eigenen Ansprüchen. Für den Auftritt gegen Aufsteiger Stuttgart galt dies sowieso.

Die 90 Minuten waren von A bis Z enttäuschend; so sehr, dass man die schwache Leistung auch nicht mit der Absenz des verletzten Topskorers Erling Haaland erklären konnte. Es waren denn auch weniger die Tore des Norwegers, welche fehlten, sondern die defensive Sicherheit. Bei der Entscheidung nach der Pause, als die Stuttgarter innerhalb von zehn Minuten aus dem 1:1 ein 4:1 machten, halfen die Dortmunder kräftig mit. Fünf Gegentore hatte Borussia Dortmund in der Bundesliga in einem Heimspiel letztmals vor mehr als elf Jahren kassiert.

Tore: 26. Wamangituka (Foulpenalty) 0:1. 39. Reyna 1:1. 53. Wamangituka 1:2. 60. Förster 1:3. 63. Coulibaly 1:4. 93. Gonzalez 1:5. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji (bis 86.), ohne Hitz (Ersatz), VfB Stuttgart mit Kobel.

Leipzig – Werder Bremen 2:0

Schon vor der Pause stand das Endresultat in Leipzig fest. Die «Roten Bullen» kamen zu einem problemlosen Erfolg über Werder Bremen.

Tore: 26. Sabitzer (Foulpenalty) 1:0. 41. Olmo 2:0.

Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC 1:1

Breel Embolo verhinderte mit seinem Tor, dass es auch bei der anderen Borussia lange Gesichter gab. Der Basler traf für Mönchengladbach im Heimspiel gegen Hertha Berlin zum letztlich verdienten 1:1-Ausgleich. Embolo musste den Ball nach einer Flanke von der rechten Seite mit dem Oberschenkel aus wenigen Metern nur noch ins Tor lenken. Für ihn war es das zweite Bundesliga-Tor innerhalb von einer Woche und der dritte Treffer in den letzten sechs Pflichtspielen.

Bild: keystone

Tore: 47. Guendouzi 0:1. 70. Embolo 1:1. - Bemerkung: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, Zakaria und Embolo, ohne Sommer (angeschlagen) und Lang (Ersatz).

SC Freiburg – Arminia Bielefeld 2:0

Bild: keystone

Tore: 79. Grifo (Foulpenalty) 1:0. 92. Jeong 2:0. - Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Mainz 05 – 1. FC Köln 0:1

Bild: www.imago-images.de

Tor: 55. Rexhbecaj 0:1. - Bemerkungen: Mainz mit Fernandes. 76. Gelb-Rote Karte gegen Duda (Köln).

Union Berlin – Bayern München

Die Partie beginnt um 18.30 Uhr.

» Hier gehts zum Liveticker.

Die Tabelle

(ram/sda)

