Haaland macht's wie Cruyff und Zlatan – 7 spektakuläre Kung-Fu-Tore

Dass ihm nun viele alte Mannschaftskollegen gegenüberstanden, fand Haaland im Übrigen «wirklich speziell. Es war komisch, gegen sie alle zu spielen, aber es war schön und ein emotionales Spiel.» Und eines, in dem er einen Moment kreierte, an den man sich noch lange erinnern dürfte.

Erst seit kurzer Zeit stürmt Haaland für Manchester City, er wechselte im Sommer aus Dortmund zum englischen Meister. Beim BVB wusste man also alles über den Ausnahmestürmer des Gegners – verhindern liess sich so ein Treffer dennoch nicht. «Das war eine Aktion, die eigentlich nur Erling Haaland umsetzen kann. In den letzten Jahren haben wir davon profitiert», wusste BVB-Sportchef Sebastian Kehl.

«Oh mein Gott, was für ein Tor!» 51 Jahre alt ist Pep Guardiola und er hat in seiner langen Laufbahn als Spieler und Trainer doch schon ab und zu einen herrlichen Treffer miterlebt. Aber: «Sowas habe ich noch nie gesehen», staunte der Coach von Manchester City .

RB Salzburg überrascht in der Champions League weiter. Nach dem Punktgewinn gegen die AC Milan holt der österreichische Serienmeister auch bei Chelsea ein 1:1. Erneuter Torschütze ist der Basler Noah Okafor.

An der Stamford Bridge läuft die 75. Minute, Salzburg liegt mit 0:1 zurück. Da setzt sich der Ex-St.Galler Junior Adamu am rechten Flügel durch, er passt in die Mitte, und dort kann Chelsea-Captain César Azpilicueta den heranstürmenden Noah Okafor nicht am Abschluss zum 1:1 hindern: