Erling Haaland schwebt vor seinem Treffer in der Luft. Bild: www.imago-images.de

Haaland schockt den BVB und Messi bricht Rekord – die Highlights der Champions League

Der Norweger zeigt auch gegen seinen Ex-Klub Dortmund keine Gnade und trifft weiter. Lionel Messi und Kylian Mbappé stellen Rekorde auf und Real Madrid erinnert bereits an die vergangene Saison. Das sind die Highlights vom Mittwochabend.

Moritz Meister

Immer wieder Messi

Das Starensemble aus Paris gab sich gegen Maccabi Haifa am Ende keine Blösse. Nachdem der Underdog nicht unverdient in Führung gegangen war, zeigte die Star-Offensive von PSG wieder einmal ihre Klasse. Lionel Messi erzielte noch vor der Pause den Ausgleich, wodurch der Argentinier zum ersten Spieler in der Geschichte, der Champions League wurde, welcher gegen 39 verschiedene Teams traf. Kylian Mbappé brachte PSG in Front und erzielte seinen 30 Treffer in der Königsklasse für die Hauptstädter.

Neymar liess sich auch nicht zweimal bitten und legte kurz vor Schluss noch das 3:1 nach. Für seinen provokativen Jubel sah der Brasilianer zusätzlich die Gelbe Karte.

Neymar jubelt für den Unparteiischen etwas zu provokant. Video: streamja

Joe Hart landet Volltreffer

Celtic-Goalie landete beim Warm-up vor dem Match einen Volltreffer. Der ehemalige englische Nati-Keeper schoss eine Reporterin am Spielfeldrand mit einem Ball ab. Diese reagierte getreu dem Motto «the Show must go on» drehte sich nur kurz um und moderierte dann, als wäre nichts gewesen, einfach weiter.

Allan McGregor der Penalty-Killer

Alle Hände voll zu tun hatte auch Rangers-Goalie Allan McGregor, dieser sah sich gleich drei Penaltys in einem Match gegenüber. Zunächst entschärfte er den Penalty von Napolis Piotr Zielinski, dieser musste allerdings wiederholt werden, da einige Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Auch den zweiten Versuch entschärfte McGregor erneut. Am Ende nützte dies alles nichts, den wenig später gab es wieder einen Penalty für Napoli. Diesmal übernahm Matteo Politano die Verantwortung und liess McGregor keine Chance.

Die Highlights der Partie mit McGregors-Penalty-Paraden. Video: YouTube/SRF Sport

Bereits vor der Partie verabschiedeten sich die Rangers-Fans mit ihrer Choreo von der Queen, die vergangene Woche verstorben ist.

Juventus historisch schlecht

Juventus Turins Krise wird durch die 1:2 Niederlage zu Hause gegen Benfica Lissabon weiter verschärft. Die «alte Dame» verlor zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League die ersten beiden Spiele der Gruppenphase.

Ganz anders läuft es für Benfica. Das Team aus Portugal konnte alle zwölf Pflichtspiele in dieser Saison bislang gewinnen. Mit dem Sieg über Juve darf Benfica sogar schon von einem möglichen Einzug ins Achtelfinale träumen.

Die Weste von Benfica bleibt auch gegen Juventus weiss.

Chelsea-Fans verabschieden Tuchel

Chelsea kam im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Graham Potter gegen RB Salzburg nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Allerdings haben die Fans der «Blues» auch ihren Ex-Trainer Thomas Tuchel noch nicht vergessen. Zu Ehren des deutschen Fussballlehrers applaudierten sie in der 21. Minute, da Tuchel die Londoner 2021 zum Champions-League-Sieg führte.

Valverde ist on fire

Der Titelverteidiger Real Madrid zeigt einmal mehr, was ihn bereits in der letzten Saison ausmachte, Tore in der Schlussphase. Federico Valverde welcher am Wochenende gegen Mallorca schon sehenswert traf, brachte das «Weisse Ballette» zehn Minuten vor Schluss in Führung. Marco Asensio legte in der Nachspielzeit mit einem platzierten Schuss gar das 2:0 nach.

Hier gibt es alle Spielberichte:

Haaland trifft artistisch und bricht Rekord

Erling Haaland tat gestern Abend das, was er immer tut, Tore schiessen. Dabei hatte er auch mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund keine Gnade. Nach einem traumhaften Zuspiel von Joao Cancelo warf sich der Norweger akrobatisch in die Flanke, um den Ball mit seinem linken Fuss ins Tor zu schiessen. Der Treffe bescherte Manchester City den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel.

Erling Haaland bringt seinen Fuss höher als so mancher Handball-Goalie. Video: streamja

Mit diesem Treffer löst Haaland nun Alvaro Morata als jüngsten Torschützen für und gegen eine Mannschaft ab. Morata traf damals für und gegen Real Madrid und kegelte mit Juventus damals sogar aus der Königsklasse. Haaland traf für und gegen den BVB. Zudem hat der Norweger in dieser Saison bislang genauso viele Tore erzielt wie Manchester United und der FC Everton zusammen.