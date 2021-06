Schwerer geht's nicht – die Schweiz trifft im EM-Achtelfinal auf Weltmeister Frankreich

Die Schweiz trifft in den EM-Achtelfinals am nächsten Montag auf Weltmeister Frankreich. Einen härteren Brocken kann man sich für die Mannschaft von Nationalcoach Vladimir Petkovic schwer vorstellen.

Wie so oft in den letzten Jahren kreuzen sich die Wege der Schweiz und Frankreich an einer Endrunde mal wieder. Sechsmal traf die Nati seit 2004 auf die «Equipe Tricolore» – ein Sieg gab es dabei zwar keinen, aber man holte gegen den zweifachen Weltmeister immerhin vier Unentschieden. Das letzte Duell gegen «Les Bleus» ging an der EM 2016 in Frankreich in der Gruppenphase 0:0 aus. Zuvor unterlag die Nati an der WM 2014 in Brasilien mit 2:5 – ebenfalls in der Vorrunde.

Pierluigi Tami ist für den …