EM 2020: Das Duell Deutschland gegen Ungarn im Liveticker

Ronaldo stellt Daeis Tor-Weltrekord ein – Frankreich trifft im Achtelfinal auf die Schweiz

Frankreich sichert sich mit dem 2:2 gegen Portugal den Sieg in der Gruppe F und ist damit Achtelfinal-Gegner der Schweiz. Je zweimal Cristiano Ronaldo und Karim Benzema treffen zum Abschluss der Vorrunde.

Wie so oft in den letzten Jahren werden sich die Wege der Schweiz und Frankreich an einer Endrunde kreuzen. Über den Gegner, der am kommenden Montag der Schweiz in Bukarest gegenüberstehen wird, lässt sich trotzdem kaum etwas Definitives sagen. Die überzeugende Reaktion auf das enttäuschende 1:1 gegen Ungarn gelang der «Equipe tricolore» trotz Steigerung in der zweiten Halbzeit nicht.

Frankreichs Spiel in Budapest hatte auch gegen Portugal Höhen und Tiefen. Dass der Weltmeister mit einem 1:1 in …