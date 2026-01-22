Hochspannung in der Champions League – für 30 Teams ist noch unklar, wo sie landen
So ist der Champions-League-Modus
Seit der letzten Saison gibt es in der Königsklasse keine Gruppenphase mehr. Stattdessen werden alle 36 Teams in einer Tabelle geführt und die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Die Top 8 steht dabei direkt im Achtelfinal. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 24 bestreiten eine Playoffrunde.
Sicher im Achtelfinal
- Arsenal 🏴 (21 Punkte)
- Bayern München 🇩🇪 (18 Punkte)
Sicher in der K.o.-Phase und Chancen auf die Top 8
Für diese Mannschaften wird die Champions-League-Reise sicher weitergehen, sie haben noch die Chance, sich das direkte Achtelfinal-Ticket zu sichern.
- Real Madrid 🇪🇸 (15 Punkte)
- Liverpool 🏴 (15 Punkte)
- Tottenham Hotspurs 🏴 (14 Punkte)
- Paris Saint-Germain 🇫🇷 (13 Punkte)
- Newcastle United 🏴 (13 Punkte)
- Chelsea 🏴 (13 Punkte)
- Barcelona 🇪🇸 (13 Punkte)
- Sporting Lissabon 🇵🇹 (13 Punkte)
- Manchester City 🏴 (13 Punkte)
- Atlético Madrid 🇪🇸 (13 Punkte)
- Atalanta Bergamo 🇮🇹 (13 Punkte)
- Inter Mailand 🇮🇹 (12 Punkte)
- Juventus Turin 🇮🇹 (12 Punkte)
Noch alles möglich
Vom Ausscheiden bis hin zur direkten Achtelfinal-Qualifikation: Für diese Mannschaften ist am letzten Spieltag wirklich noch alles möglich.
- Borussia Dortmund 🇩🇪 (11 Punkte)
- Galatasaray Istanbul 🇹🇷 (10 Punkte)
- Karabach Agdam 🇦🇿 (10 Punkte)
Noch Chancen auf die Top 24
Am letzten Spieltag geht es für diese Mannschaft darum, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Der achte Platz ist für diese Teams nicht mehr zu erreichen.
- Olympique Marseille 🇫🇷 (9 Punkte)
- Bayer Leverkusen 🇩🇪 (9 Punkte)
- AS Monaco 🇲🇨 (9 Punkte)
- PSV Eindhoven 🇳🇱 (8 Punkte)
- Athletic Bilbao 🇪🇸 (8 Punkte)
- Olympiakos Piräus 🇬🇷 (8 Punkte)
- Napoli 🇮🇹 (8 Punkte)
- Kopenhagen 🇩🇰 (8 Punkte)
- Club Brügge 🇧🇪 (7 Punkte)
- Bodö/Glimt 🇳🇴 (6 Punkte)
- Benfica Lissabon 🇵🇹 (6 Punkte)
- Pafos 🇨🇾 (6 Punkte)
- Union Saint-Giloise 🇧🇪 (6 Punkte)
- Ajax Amsterdam 🇳🇱 (6 Punkte)
Sicher ausgeschieden
Egal wie der letzte Spieltag für diese Mannschaften ausgeht, die laufende Champions-League-Kampagne am kommenden Mittwoch endet für sie.
- Eintracht Frankfurt 🇩🇪 (4 Punkte)
- Slavia Prag 🇨🇿 (3 Punkte)
- Villareal 🇪🇸 (1 Punkt)
- Kairat Almaty 🇰🇿 (1 Punkt)
