Champions League: Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag

Dortmund&#039;s goalkeeper Gregor Kobel reacts during the Champions League opening phase soccer match between Tottenham Hotspur and Borussia Dortmund in London, England, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Ph ...
Für Gregor Kobel und Borussia Dortmund ist am letzten Spieltag noch alles möglich.Bild: keystone

Hochspannung in der Champions League – für 30 Teams ist noch unklar, wo sie landen

Am kommenden Mittwoch steht in der Champions-League-Ligaphase der letzte Spieltag an. Erst elf Mannschaften sind sicher in der K.o.-Phase. Wir klären auf, was für welches Team noch möglich ist.
22.01.2026, 02:2222.01.2026, 02:27
Timo Rizzi
Timo Rizzi
Inhaltsverzeichnis
So ist der Champions-League-ModusSicher im AchtelfinalSicher in der K.o.-Phase und Chancen auf die Top 8Noch alles möglichNoch Chancen auf die Top 24Sicher ausgeschiedenDie Partien vom 8. SpieltagDie gesamte Tabelle

So ist der Champions-League-Modus

Seit der letzten Saison gibt es in der Königsklasse keine Gruppenphase mehr. Stattdessen werden alle 36 Teams in einer Tabelle geführt und die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Die Top 8 steht dabei direkt im Achtelfinal. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 24 bestreiten eine Playoffrunde.

Sicher im Achtelfinal

  • Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (21 Punkte)
  • Bayern München 🇩🇪 (18 Punkte)
Arsenal&#039;s Gabriel Jesus, right, celebrates with his teammates after scoring his side&#039;s second goal during the Champions League opening phase soccer match between Inter Milan and Arsenal in M ...
Als einziges Team in der Champions League hat Arsenal das Punktemaximum auf dem Konto.Bild: keystone

Sicher in der K.o.-Phase und Chancen auf die Top 8

Für diese Mannschaften wird die Champions-League-Reise sicher weitergehen, sie haben noch die Chance, sich das direkte Achtelfinal-Ticket zu sichern.

  • Real Madrid 🇪🇸 (15 Punkte)
  • Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (15 Punkte)
  • Tottenham Hotspurs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (14 Punkte)
  • Paris Saint-Germain 🇫🇷 (13 Punkte)
  • Newcastle United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (13 Punkte)
  • Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (13 Punkte)
  • Barcelona 🇪🇸 (13 Punkte)
  • Sporting Lissabon 🇵🇹 (13 Punkte)
  • Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (13 Punkte)
  • Atlético Madrid 🇪🇸 (13 Punkte)
  • Atalanta Bergamo 🇮🇹 (13 Punkte)
  • Inter Mailand 🇮🇹 (12 Punkte)
  • Juventus Turin 🇮🇹 (12 Punkte)
Standings provided by Sofascore

Noch alles möglich

Vom Ausscheiden bis hin zur direkten Achtelfinal-Qualifikation: Für diese Mannschaften ist am letzten Spieltag wirklich noch alles möglich.

  • Borussia Dortmund 🇩🇪 (11 Punkte)
  • Galatasaray Istanbul 🇹🇷 (10 Punkte)
  • Karabach Agdam 🇦🇿 (10 Punkte)

Noch Chancen auf die Top 24

Am letzten Spieltag geht es für diese Mannschaft darum, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Der achte Platz ist für diese Teams nicht mehr zu erreichen.

  • Olympique Marseille 🇫🇷 (9 Punkte)
  • Bayer Leverkusen 🇩🇪 (9 Punkte)
  • AS Monaco 🇲🇨 (9 Punkte)
  • PSV Eindhoven 🇳🇱 (8 Punkte)
  • Athletic Bilbao 🇪🇸 (8 Punkte)
  • Olympiakos Piräus 🇬🇷 (8 Punkte)
  • Napoli 🇮🇹 (8 Punkte)
  • Kopenhagen 🇩🇰 (8 Punkte)
  • Club Brügge 🇧🇪 (7 Punkte)
  • Bodö/Glimt 🇳🇴 (6 Punkte)
  • Benfica Lissabon 🇵🇹 (6 Punkte)
  • Pafos 🇨🇾 (6 Punkte)
  • Union Saint-Giloise 🇧🇪 (6 Punkte)
  • Ajax Amsterdam 🇳🇱 (6 Punkte)
Standings provided by Sofascore

Sicher ausgeschieden

Egal wie der letzte Spieltag für diese Mannschaften ausgeht, die laufende Champions-League-Kampagne am kommenden Mittwoch endet für sie.

  • Eintracht Frankfurt 🇩🇪 (4 Punkte)
  • Slavia Prag 🇨🇿 (3 Punkte)
  • Villareal 🇪🇸 (1 Punkt)
  • Kairat Almaty 🇰🇿 (1 Punkt)
Standings provided by Sofascore

Die Partien vom 8. Spieltag

Die gesamte Tabelle

(riz)

Liverpool gewinnt bei Marseille + Barça siegt nach Fehlstart + Bayern im Achtelfinal
