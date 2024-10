Was haben diese vier Sportstars gemeinsam? Nicht viel, allerdings haben sich alle von ihnen schon eine kuriose Verletzung zugezogen. Diese und viele weitere Geschichten in der Bildstrecke:

Was haben diese vier Sportstars gemeinsam? Nicht viel, allerdings haben sich alle von ihnen schon eine kuriose Verletzung zugezogen. Diese und viele weitere Geschichten in der Bildstrecke:

Dieser Vorfall ist bei weitem nicht der kurioseste Unfall eines Sportlers. In der Bildstrecke stecken viele weitere eigenartige Verletzungen aus der Sportwelt. Von Champagner-Unfällen bis zu Videospiel-Verletzungen ist alles dabei.

Der Grund dafür ist durchaus kurios. Beim Geschirrspülen schnitt sich Tuanzebe mit einem Glassplitter in seinen Finger. Die Verletzung war dermassen tragisch, dass der Finger nur dank schneller medizinischer Hilfe nicht amputiert werden musste.

Bisher war Alex Tuanzebe in dieser Saison bei Ipswich Town immer in der Startelf. Am Samstag stand der 26-Jährige aufgrund einer Handverletzung nicht im Kader des Aufsteigers.

Axel Tuanzebe zog sich vor dem letzten Meisterschaftsspiel von Ipswich-Town eine ärgerliche Verletzung zu. Nachdem sich der Kongolese beim Geschirrspülen in den Daumen geschnitten hat, fällt er bis zu einem Monat aus.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wegen Biden: Ukraine-Gipfel in Ramstein wird verschoben

Ehemaliger Hurrikan bringt Sturmböen und Starkregen in die Schweiz

Firma zwingt Angestellte, bei WC-Pause auszustempeln – was du jetzt wissen willst

Rösti wirbt an SVP-Anlass für mehr Spuren auf Autobahnen – bis ein Kritiker widerspricht

Das ist das am wenigsten besuchte Land Europas

Schweizerinnen und Schweizer verlassen die Städte – was die Gründe dafür sind

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Hirschers Start in Sölden weiterhin unsicher: «Zu den Top 15 fehlen vier Sekunden»

Knapp drei Wochen vor dem Saisonstart des Skizirkus in Sölden spricht Marcel Hirscher in einem Interview über sein Comeback und lässt offen, dass er beim ersten Rennen der Saison am Start stehen wird.

Nach fünf Jahren kehrt einer der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten zurück auf die Piste. In einem Interview mit Servus TV erzählt er, wie sein körperlicher Zustand ist, welche Erwartungen sich der achtfache Gesamtweltcupsieger selbst stellt und wie die Chancen stehen, dass der Niederländer in Sölden am Start stehen wird.