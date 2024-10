Jürgen Klopp verdient bei Red Bull nur noch die Hälfte im Vergleich zu seiner Zeit in Liverpool. Bild: keystone

So viel verdient Jürgen Klopp bei Red Bull tatsächlich

Mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp ist Red Bull ein Coup gelungen. Ein Bericht verrät jetzt auch, zu welchem überraschenden Preis.

Julian Buhl / t-online

Jürgen Klopp muss sich bei seinem neuen Job bei Red Bull offenbar mit einem deutlich geringeren Gehalt als noch zuletzt als Cheftrainer zufriedengeben. Wie die «Bild» berichtet, soll Klopps Verdienst bei dem Energydrink-Hersteller, bei dem er im Januar als «Head of Global Soccer» einsteigen wird, zwischen acht und maximal elf Millionen Euro pro Jahr liegen.

Damit würde sich sein Gehalt fast halbieren. Als Trainer des FC Liverpool, für den er in den vergangenen neun Jahren arbeitete, soll der 57-Jährige noch etwa 20 bis 22 Millionen Euro Gehalt pro Jahr bekommen haben.

Da Klopp nun nicht mehr im Tagesgeschäft verantwortlich sein will und wird, muss er offenbar auch eine erhebliche Reduzierung seines Gehalts in Kauf nehmen. Nach den kräftezehrenden vergangenen Jahren und der Auszeit, in die er im Sommer gestartet ist, wollte Klopp nicht mehr in vorderster Reihe stehen. Stattdessen hat er bei seinem neuen Job nun eher strategische Aufgaben.

