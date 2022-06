Raphaël Wicky heisst der neue Trainer der Young Boys. Der 45-jährige Walliser wird beim Super-League-Dritten der vergangenen Saison heute an einer Medienkonferenz um 11.30 Uhr vorgestellt. Wicky war zuletzt als Trainer von Dezember 2019 bis September 2021 in der Major League Soccer bei Chicago Fire tätig. Davor war der 75-fache Schweizer Internationale auch einige Monate U17-Nationalcoach der USA, von Juli 2017 bis Juli 2018 trainierte er zudem den FC Basel in der Super League.



Als YB-Trainer folgt Wicky auf Matteo Vanetta. Der vormalige Assistenztrainer, der den Posten Anfang März interimistisch für den entlassenen David Wagner übernommen hatte, konnte bei den Bernern die erhoffte Trendwende zurück zum Erfolg nicht herbeiführen. In elf Meisterschaftspartien gab es unter Vanetta nur vier Siege. YB, in den vier Saisons zuvor unter Adi Hütter und Gerardo Seoane immer Meister geworden, beendete die vergangene Super-League-Saison mit 16 Punkten Rückstand auf den Champion FC Zürich nur im 3. Rang.



Die neue Super-League-Saison beginnt am Wochenende, 16./17. Juli. In der Woche darauf steht für die Young Boys bereits der erste Einsatz im Europacup – in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League – an.