Wie erwartet kommt Lucas Blondel, Verteidiger von den Boca Juniors, zu seinem ersten Nati-Aufgebot. Bild: www.imago-images.de

Vier Neulinge in Yakins Nati-Kader – darunter ein gerade eingebürgerter Verteidiger

Nati-Trainer Murat Yakin hat seinen Kader für die Testspiele in Nordirland (21. März, 20.45 Uhr in Belfast) und gegen Luxemburg in (25. März, 20.45 Uhr in St. Gallen) benannt. Für vier Spieler gab es das erste Aufgebot.

Wie erwartet ist Lucas Blondel erstmals im Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Der 28-jährige Rechtsverteidiger spielt bei den Boca Juniors und lebte fast während seinem gesamten Leben in Argentinien, in der Schweiz ist er noch ziemlich unbekannt. Doch sein Vater stammt aus der Waadt, Lucas Blondel verbrachte in der Jugend selbst eine kurze Zeit in der Schweiz und hat auch den Pass seiner zweiten Heimat.

Sein Aufgebot ist keine Überraschung mehr, seit der Schweizerische Fussballverband (SFV) Anfang Februar öffentlich machte, dass Nati-Trainer Yakin nach Buenos Aires gereist war, um Blondel kennenzulernen. Dieser ist vor allem aufgrund der schwierigen Situation auf der Rechtsverteidiger Position in der Nati eine interessante Option.

Neben Blondel kommen womöglich auch Lausanne-Talent Alvyn Sanches und Leeds-Verteidiger Isaac Schmidt zu ihren Nati-Debüts. Der 22-jährige Sanches verdiente sich das Aufgebot mit starken Leistungen in der laufenden Super-League-Saison. In 27 Spielen kommt der zentrale Mittelfeldspieler bereits auf elf Tore und vier Assists. Der drei Jahre ältere Schmidt glänzte in den letzten Jahren beim FC St.Gallen und wechselte im Sommer nach Leeds. Beim englischen Zweitligisten kam er bisher aber nur selten zum Einsatz und ist in der Liga seit Dezember gar ganz ohne Spielminuten. Dennoch nominierte Yakin den flexibel einsetzbaren Aussenverteidiger, der auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, nun erstmals.

Alvyn Sanches … Bild: keystone

… und Isaac Schmidt. Bild: www.imago-images.de

Die wohl grösste Überraschung ist aber wohl Stefan Gartenmann. Der dänische Innenverteidiger vom ungarischen Erstligisten Ferencvaros wurde im Eilverfahren eingebürgert und hat seit Dienstag einen Schweizer Pass, wie SFV-Mediensprecher Adrian Arnold mitteilt. Gartenmann durchlief alle Nachwuchs-Nationalteams Dänemarks, hat aber einen Grossvater aus dem Thurgau und wurde wohl auch aufgrund der Verletzung von Abwehrchef Manuel Akanji nominiert. Bei Gartenmann gilt aber wie bei Schmidt: Einsätze in Freundschaftsspielen verhindern anders als Pflichtspiele keine künftigen Verbandswechsel.

Ferencvaros-Innenverteidiger Stefan Gartenmann. Bild: www.imago-images.de

Nicht nominiert ist neben dem verletzten Akanji auch Captain Granit Xhaka, der während der Länderspielpause zum dritten Mal Vater wird. Ardon Jashari musste aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. Ausserdem verzichtet Yakin im Vergleich zu den letzten Spielen gegen Serbien und Spanien unter anderem auf Kevin Mbabu, Edimilson Fernandes und Noah Okafor. (nih)