Meister YB überfährt Servette gleicht mit 6:0 – Luzern bremst Leader Basel aus

Servette – Young Boys 0:6

Die Young Boys haben bei Servette gleich 6:0 gewonnen und damit nicht nur den höchsten Saisonsieg, sondern auch den ersten Vollerfolg in Genf seit Mai 2013 feiern können. Die entscheidende Szene ereignete sich kurz vor der Pause. Servette Goalie Jérémy Frick liess eine harmlose Flanke von Meschack Elia fallen. YB-Flügel Nicolas Ngamaleu übernahm den Ball und wurde von Frick umgerissen. Nach Konsultation des Videos stellte Schiedsrichter Lukas Fähndrich den Genfer Torhüter vom Feld. Ngamaleu verwertete den Penalty gegen den Genfer Super-League-Debütanten Edin Omeragic.

Die entscheidende Szene: Servette-Goalie Frick wird vom Platz gestellt. Bild: keystone

Mit einem Mann mehr bekundeten die Berner keine Mühe bei der Spielkontrolle und Trainer David Wagner konnte Stammkräfte früh schonen. Christian Fassnacht, der nach seiner Gehirnerschütterung erstmals wieder in der Startformation stand, erzielte drei Tore für den Serienmeister.

Servette - Young Boys 0:6 (0:1)

11300 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 45. Ngamaleu (Foulpenalty/Foul von Frick an Ngamaleu) 0:1. 48. Fassnacht (Garcia) 0:2. 53. Kanga (Mambimbi) 0:3. 69. Fassnacht (Mambimbi) 0:4. 73. Fassnacht (Garcia) 0:5. 76. Kanga (Sulejmani) 0:6.

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso (77. Severin), Clichy; Cespedes; Rodelin (62. Kyei/ 77. Diallo), Valls; Stevanovic, Schalk (45. Omeragic), Imeri (63. Antunes).

Young Boys: von Ballmoos; Maceiras, Camara (63. Bürgy), Lauper, Garcia; Fassnacht (74. Sierro), Martins, Rieder (46. Aebischer), Ngamaleu (63. Sulejmani); Elia (46. Mambimbi), Kanga.

Bemerkungen: Servette ohne Cognat, Deana, Fofana, Oberlin (alle verletzt), Young Boys ohne Lustenberger, Nsame, Zesiger, Petignat und Monteiro (alle verletzt). 43. Rote Karte gegen Jérémy Frick (Foul). Verwarnungen: 32. Camara (Foul), 35. Rieder (Foul), 70. Sauthier (Reklamieren), 78. Lauper (Foul).

Basel – Luzern 1:1

Der FC Luzern schnuppert in Basel am ersten Saisonsieg. Weil Heinz Lindner im Basler Tor glänzt, wird er für seine Bemühungen schliesslich mit einem 1:1 schlecht belohnt. Jordy Wehrmann sichert den Gästen mit einem Weitschuss immerhin einen Punkt.

Just als die Luzerner immer vehementer auf den Führungstreffer drängten, markierte Valentin Stocker in der 68. Minute das 1:0 für das Heimteam. Eine Handvoll Glanzparaden von Heinz Lindner und eine Portion Glück waren bis zu diesem Zeitpunkt nötig, damit der FCB nicht in Rückstand lag.

Arthur Cabral blieb gegen Luzern für einmal ohne Tore. Bild: keystone

Zweimal war Lindner Ende der ersten Halbzeit mit blitzschnellen Reflexen gegen Filip Ugrinic und Marco Burch zur Stelle, später lenkte er einen guten Schuss von Varol Tasar am Tor vorbei. Als der Basler Keeper nach einer Stunde bei einem Abschluss von Jordy Wehrmann aus 17 Metern für einmal machtlos war, prallte der Ball an die Lattenoberkante.

Noch ein paar Meter grösser war die Distanz zum Tor, als Wehrmann nach 78 Minuten doch erfolgreich war. Der Niederländer traf nach einem Ballverlust von Michael Lang mit einem präzisen Schuss aus rund 20 Metern und sicherte den Gästen damit für die starke Leistung immerhin einen Punkt.

Sieglos sind die personell gebeutelten Luzerner damit in der Super League weiterhin, Sportchef Remo Mayer dürfte sich aber bestärkt darin fühlen, Trainer Fabio Celestini nach einer Aussprache unter der Woche das Vertrauen ausgesprochen zu haben. Basels brasilianischer Neo-Nationalspieler Arthur Cabral fiel für einmal nur zu Beginn mit einem Fallrückzieher aus grosser Distanz auf - auch dieser Umstand war ein Verdienst der starken Luzerner Hintermannschaft.

Nach einigen schwachen Auftritten vermochte die Luzerner Defensive gegen Basel zu überzeugen. Bild: keystone

Basel - Luzern 1:1 (0:0)

20'883 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 68. Stocker (Esposito) 1:0. 78. Wehrmann 1:1.

Basel: Lindner; Lopez (46. Lang), Cömert, Pelmard, Tavares; Burger (69. Kasami), Frei; Zhegrova (69. Fernandes), Esposito (79. Males), Stocker (83. Millar); Cabral.

Luzern: Vasic; Schulz, Badstuber, Burch, Sidler; Wehrmann, Gentner, Ugrinic; Campo (91. Alounga); Sorgic, Cumic (57. Tasar).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka, Cardoso, Padula und Petretta (alle verletzt). Luzern ohne Müller, Frydek, Schürpf, Ndenge, Ndiaye, Alabi und Farkas (alle verletzt). 62. Lattenschuss Wehrmann. Verwarnungen: 34. Sorgic (Foul). 64. Frei (Foul). 66. Schulz (Foul). 90. Cömert (Foul).

Die Tabelle:

