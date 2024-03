Am Ende verhindert Leverkusen auch dank Florian Wirtz (r.) die erste Niederlage der Saison in extremis. Bild: keystone

Leverkusen entgeht Niederlage in Aserbaidschan nur knapp – Liverpool und Roma siegen klar

Europa League

Qarabag – Leverkusen

Bayer Leverkusen hat die erste Niederlage im 35. Pflichtspiel der Saison gerade noch abgewendet. Der Bundesliga-Leader holte im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Karabach Agdam nach einem 0:2-Rückstand ein 2:2.

Patrik Schick glich in Aserbaidschans Hauptstadt Baku für die nicht in Bestbesetzung angetretenen Leverkusener mit einem Kopfball in der 92. Minute aus. Gut 20 Minuten zuvor hatte Florian Wirtz mit einem feinen Lupfer den Anschlusstreffer erzielt.

Zur Pause lag Leverkusen gegen den Aussenseiter, den es in der Gruppenphase zweimal bezwungen hatte (1:0/5:1), mit zwei Toren zurück. Granit Xhaka sah die Gegentreffer von der Ersatzbank aus. Der Schweizer Teamleader kam wie Wirtz erst nach knapp einer Stunde ins Spiel und trug nach einem Ballverlust, der fast zum 0:3 geführt hätte, zur Aufholjagd bei. Ebenfalls erst in der zweiten Halbzeit mischte Jeremie Frimpong auf dem Platz mit.

Karabach Agdam - Bayer Leverkusen 2:2 (2:0).

SR Bastien (FRA).

Tore: 26. Benzia 1:0. 45. Juninho 2:0. 70. Wirtz 2:1. 92. Schick 2:2.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka (ab 58.).

Sparta Prag – Liverpool 1:5

Keine Blösse gab sich hingegen der FC Liverpool. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste bei Sparta Prag 3:0. Alexis Mac Allister vom Punkt und zweimal Darwin Nuñez hatten getroffen. Direkt nach der Pause traf der 20-jährige Verteidiger Conor Bradley zwar ins eigene Tor, doch sorgte Luis Diaz kurz darauf wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung. Später traf auch noch Dominik Szoboszlai. Am Ende setzten sich die Reds 5:1 durch, womit schon nach dem Hinspiel mit dem Viertelfinal in der Europa League geplant werden kann.

Sparta Prag - Liverpool 1:5 (0:3).

SR Sanchez (ESP).

Tore: 6. MacAllister (Penalty) 0:1. 25. Nuñez 0:2. 45. Nuñez 0:3. 46. Bradley (Eigentor) 1:3. 53. Diaz 1:4. 94. Szoboszlai 1:5.

AS Roma – Brighton

Einen ebenfalls deutlichen Sieg feierte die AS Roma. Die Italiener setzten sich überraschend klar gegen Brighton durch. Die Tore erzielten Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini und Bryan Cristante. Es ist der achte Sieg im zehnten Spiel unter Trainer Daniele De Rossi, der vom entlassenen José Mourinho übernommen hat.

AS Roma - Brighton Hove & Albion 4:0 (2:0)

SR Letexier (FRA)

Tore: 13. Dybala 1:0. 43. Lukaku 2:0. 64. Mancini 3:0. 68. Cristante 4:0.



Conference League

Servette – Pilsen

Ajax Amsterdam – Aston Villa 0:0

Im renommiertesten Duell der Conference League trennten sich Ajax Amsterdam und Aston Villa im Achtelfinal-Hinspiel torlos. Weder die Niederländer noch der Premier-League-Klub konnten die ganz grossen Chancen verzeichnen. Im Rückspiel der nächsten Woche müssen beide auf einen ihrer Abwehrspieler verzichten. Aston Villas Ezri Konsa und Amsterdams Tristan Gooijer sahen in der Schlussphase nur wenige Minuten auseinander Gelb-Rot.

Ajax Amsterdam - Aston Villa 0:0

SR Jorgji (ALB)

Bemerkungen: 83. Gelb-Rot gegen Konsa (Aston Villa). 86. Gelb-Rot gegen Gooijer (Amsterdam). (nih/sda)