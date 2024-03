Ärgert sich über eine verpasste Chance: Miroslav Stevanovic. Bild: keystone

Servette nutzt Überlegenheit nicht – Achtelfinal-Hinspiel gegen Pilsen endet torlos

Servette und Viktoria Pilsen trennen sich im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League torlos unentschieden. Damit ist für das Rückspiel in einer Woche in Tschechien alles offen.

Es war kein fussballerischer Leckerbissen, der den 15'574 Zuschauern im Stade de Genève am Donnerstagabend geboten wurde. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt, bekundeten jedoch Mühe, offensiv Akzente zu setzen.

Während Servette zunächst die ordnende Hand von Regisseur Timothé Cognat fehlte – der Franzose nahm grippegeschwächt auf der Ersatzbank Platz und wurde erst nach 65 Minuten eingewechselt –, konnte Pilsen die Ausfälle der beiden Top-Torschützen Pavel Sulc (gesperrt) und Rafiu Durosinmi (verletzt) nicht kaschieren.

Servette und Pilsen lieferten sich eine umkämpfte Partie. Bild: keystone

Die Gäste spielten zu Beginn den technisch ansprechenderen Fussball, Servette hielt in seinem ersten Europacup-Achtelfinal seit 22 Jahren mit viel Kampfgeist dagegen. Bemerkenswert: Je länger die Partie dauerte, desto mehr konnte das Team von Trainer René Weiler zulegen. Dies trotz des enormen Pensums – die Genfer absolvierten ihr 43. Pflichtspiel in dieser Saison, das achte in den letzten 26 Tagen.

Zum Mann des Spiels hätte der zur Pause eingewechselte Miroslav Stevanovic werden können, der das Offensivspiel des Heimteams belebte. Doch weder seine zum Torschuss mutierte Flanke, noch sein Abschlussversuch kurz vor Schluss fanden den Weg ins Tor.

Da der sechsfache tschechische Meister seine beste Abschlusschance nach bereits neun Minuten in den Genfer Nachthimmel gesetzt hatte, bleibt für das Rückspiel in einer Woche alles offen.

Will Servette zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte in ein Europacup-Viertelfinal einziehen, muss es in Tschechien gewinnen. Gutes Omen: Die exakt gleiche Ausgangslage hatten die Grenats im Sechzehntelfinal gegen Ludogorez Rasgrad. Da reichte nach einem torlosen Remis vor heimischen Publikum in Bulgarien ein Tor von Cognat zum Weiterkommen.

Servette - Viktoria Pilsen 0:0

15'574 Zuschauer. SR Krogh (DEN).

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Magnin (92. Ouattara); Bolla (81. Baron), Diba (65. Cognat), Ondoua, Kutesa (65. Antunes); Guillemenot (46. Stevanovic), Crivelli.

Viktoria Pilsen: Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka, Cadu (91. Traoré); Kopic, Cerv, Kalvach, Mosquera (74. Kliment); Vydra (58. Sykora), Chory.

Bemerkungen: Servette ohne Douline (verletzt), Bronn und Nishimura (beide nicht spielberechtigt). Pilsen ohne Sulc (gesperrt), Jemelka, Havel und Durosinmi (alle verletzt). Verwarnungen: 35. Cadu, 41. Tsunemoto, 44. Guillemenot, 48. Bolla, 78. Kopic. (nih/sda)