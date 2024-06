Murat Yakin wurde an der Pressekonferenz mit ungewöhnlichen Fragen konfrontiert. bild: KEYSTONE

SRF sorgt an Nati-Medienkonferenz für Verwirrung: «Ist die Nati endlich albanisch genug?»

Am Tag vor der EM-Hauptprobe der Nati gegen Österreich muss Nationaltrainer Murat Yakin wegen SRF spezielle Fragen beantworten. Das sind die Hintergründe.

Etienne Wuillemin / ch media

Es ist der Tag vor Schweiz-Österreich, dem letzten Spiel der Nati vor der Hauptprobe. Wie gewohnt beantwortet Trainer Murat Yakin bei der Medienkonferenz wichtige und weniger wichtige Fragen. Gut 25 Minuten dauert sein Auftritt. Es ist einer, den Yakin vermutlich nicht so schnell vergisst.

Nach gut 17 Minuten meldet sich ein bis anhin im Nati-Zirkus unbekannter Journalist mit einer Frage. «Vor grossen Turnieren kommt es bei den Medien und den Fans immer wieder zu einer Frage. Ich weiss, wir haben sehr oft darüber diskutiert und ich wünsche mir auch, dass wir nicht mehr über Sachen reden müssen wie das Singen der Nationalhymne oder die Identität der Mannschaft. Aber meine Frage ist jetzt: Ist die Mannschaft endlich albanisch genug?»

Yakin runzelt die Stirn, hebt die Augenbrauen und lächelt vor lauter Verwunderung. Der SFV-Kommunikationsdirektor fragt nach: «Albanisch genug? Wie kann man das verstehen?» Der Journalist präzisiert: «Vom Charakter her.» Yakin überlegt, schaut zur Seite, sagt: «Was soll ich darauf antworten? Irgendwann wird das zur fünften Landessprache in der Schweiz.» Lächelt wieder. Und sagt dann, ernster: «Ich mache keine Unterschiede. Ich bin selber mit verschiedenen Nationen aufgewachsen. Das ist die jetzige Generation. Wir haben gute Spieler aus Albanien und dem Kosovo. Ich hatte in meiner Trainer-Karriere immer verschiedene Kulturen, ich mache da überhaupt keinen Unterschied.»

Kurz vor Schluss der Medienkonferenz stellt derselbe Journalist noch einmal eine Frage. «Die erfolgreichsten Mannschaften sind jene mit viel Hunger. Planen Sie darum, einmal eine Mahlzeit auszulassen?» Jetzt kann sich Yakin vor Lachen kaum mehr halten. Sagt: «Wir sind ja nicht in der Wildnis.» Nun wird klar. So ganz ernst sind die Fragen nicht gemeint.

Was ist der Hintergrund? Der Journalist hat sich als Jozo Brica von Studio 404 vorgestellt. Das ist eine SRF-Satiresendung. Brica ist Stand-Up-Comedian. Er wurde 2023 an den Swiss Comedy Awards als SRF3 Best Talent ausgezeichnet.

Yakin und der Schweizer Fussballverband wussten nichts vom Besuch der SRF-Satiresendung. Auf Anfrage von CH Media sagt Kommunikationsdirektor Adrian Arnold: «Jeder darf fragen, was er will. Das ist überhaupt kein Problem. Auch Humor soll seinen Platz haben. Wobei zu sagen ist, dass die zweite Frage deutlich lustiger war als die erste.»

Anders sieht es SRF intern aus. Gemäss mehreren Quellen hat auch die Sportredaktion von SRF nichts gewusst vom Besuch von Studio 404. Bei SRF Sport befürchtet man intern durch solche Aktionen einen Reputationsschaden. Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport, sagt am Telefon: «Wir haben mit dieser Aktion nichts zu tun. Melden Sie sich bitte bei der Unterhaltungsabteilung.»