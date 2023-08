Dortmund strauchelt gegen tapfere Bochumer +++ Fischers Union siegt erneut souverän

Bereits beim Ausgleich war Müller die unglückliche Figur. Ein Schuss von Finn Ole Becker prallte vom Pfosten an den Rücken des Torhüters und so musste Pavel Kaderabek nur noch einschieben.

In der 96. Minute fällt doch noch ein Treffer, wodurch die Bundesligasaison auch nach 15 Spielen noch ohne 0:0 bleibt. Ex-Bremer Maximilian Philipp vollendete eine Flanke von Noah Weisshaupt per Direktabnahme zum Siegtreffer für den SC Freiburg. Bereits zuvor hatten die Gastgeber durch Roland Sallai und Vincenzo Grifo zwei Riesenchancen vergeben. Trainer Christian Streich darf sich durchaus auf die Schultern klopfen, sowohl Torschütze als auch Vorbereiter wurden eingewechselt.

Am Ende blieb es aber auch dank Goalie Gregor Kobel, der beim Gegentreffer durch Kevin Stöger nicht gut aus, bei je einem Treffer. Der Schweizer sagte nach dem Spiel: «An einem guten Tag kann man den halten». Gleichzeitig lobte er den Torschützen aber auch für seinen tollen Schuss. Donyell Malen glich in der 56. Minute aus.

Wie schon in der Schlussphase der letzten Saison kommt Borussia Dortmund in Bochum nicht über ein 1:1 hinaus. Anders als vor einigen Monaten, als der BVB nach einem Foul an Karim Adeyemi einen Penalty hätte bekommen müssen, ist das Unentschieden dieses Mal gerechtfertigt. Die Gastgeber waren mit einigen Aluminiumtreffern gar näher am Sieg als das Team von Trainer Edin Terzic.

Hochmut kommt vor dem Fall – wieder kein WM-Gold für Jakob Ingebrigtsen

Der turmhohe Favorit ist gescheitert. Und wegen eines Vorfalls im Halbfinal über 1500 m bekommt Jakob Ingebrigtsen nun von allen Seiten sein Fett weg. Von seinem Vater dürfte der Norweger dabei kaum Trost erhalten.

Josh Kerr heisst der neue Weltmeister über 1500 m. In Budapest setzte sich der Schotte überraschend durch – und verhinderte so erneut den WM-Titel des Olympiasiegers über diese Distanz, Jakob Ingebrigtsen. Im Vorjahr an der WM in Eugene unterlag er Jake Wightman, Kerrs Klubkollegen in Edinburgh.