Diese Parade von Yann Sommer musst du gesehen haben

Beim Stand von 2:1 für Inter Mailand im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Barcelona kommen die Katalanen zu einer riesigen Chance. Nach einem eigenen Eckball laufen die Mailänder in einen Konter. Plötzlich sind die Spieler von Barcelona in Überzahl und ziehen in Richtung Tor der Mailänder, in welchem Yann Sommer steht. Gerard Martin legt den Ball quer zu Eric Garcia dieser könnte innert weniger Minuten einen Doppelpack schnüren, doch aus kürzester Entfernung scheitert der Spanier am hervorragend reagierenden Schweizer Schlussmann.

Ein Erfolg mit Vorbehalten – bei den Bayern bleiben trotz Meisterschaft Probleme

Nach der Horrorsaison 2023/24 ist der FC Bayern München wieder Deutscher Meister. Harry Kane und Co. feierten dies feuchtfröhlich – aber noch hat Trainer Vincent Kompany nicht alle Zweifel beseitigt.

Am Ende wurde aus der gemäss Bild «lahmen Watch-Party» des Leverkusen-Spiels in Freiburg mit nur vier Spielern, Trainer Vincent Kompany und einigen Staff-Mitarbeitern doch noch ein feuchtfröhliches Meisterfest. Dank des 2:2-Unentschiedens vom einzig verbliebenen Verfolger um Granit Xhaka durfte Bayern München am gestrigen Sonntag den 34. Meistertitel feiern. Am Vortag hatten es die Bayern beim 3:3 in Leipzig aufgrund eines Gegentors in letzter Sekunde noch verpasst, diesen klarzumachen.