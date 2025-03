Kein Geheimnis mehr: Chelsea-Trainerin und ihre Assistentin sind seit vielen Jahren liiert

Bompastor erklärte der «L'Équipe», dass sie ihre gemeinsame Beziehung aus Scham zurückhielten: «Wir waren zwei bekannte Spielerinnen. Wir wurden bereits oft mit vielen Dingen in Verbindung gebracht. Wir wollten nicht, dass es nur darum geht.» Sie gestand, dass das Verbergen der Beziehung aber mit der Zeit zur Belastung wurde: «Wir haben gemerkt, dass es ein schweres Geheimnis ist, 13 Jahre lang gelogen zu haben.»

Die ehemalige Nationalspielerin und ihre Partnerin Abily sind seit 13 Jahren ein Paar und haben gemeinsam vier Kinder im Alter von drei bis neun Jahren. Beide arbeiten bereits seit ihrer aktiven Karriere eng zusammen. Von 2010 an spielten sie gemeinsam für Olympique Lyon und bildeten später ein Trainerduo, das 2024 zum FC Chelsea wechselte.

Nach Jahren des Schweigens hat Chelsea-Trainerin Sonia Bompastor ihre Beziehung zu ihrer Assistentin Camille Abily öffentlich gemacht. Mit diesem Schritt beendete sie ein 13-jähriges Geheimnis, das ihr zunehmend zur Belastung wurde. In ihrer Autobiografie «Ein Fussballleben» und einem Interview mit der französischen Sportzeitung «L'Équipe» sprach Bompastor erstmals über die Beziehung.

