Die Montpellier-Fans sorgten am Sonntag für einen Skandal in der Ligue 1. Bild: IMAGO/PsnewZ

Ausschreitungen und Feuer auf der Tribüne – Fussballspiel in Frankreich abgebrochen

Randale in der Ligue 1: Das Kellerduell zwischen Montpellier und Saint-Étienne muss wegen Fan-Ausschreitungen abgebrochen werden.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

In der französischen Ligue 1 ist die Partie zwischen dem HSC Montpellier und der AS Saint-Étienne aufgrund von Fanausschreitungen abgebrochen worden. Die Anhänger von Montpellier warfen am Sonntag Pyrotechnik, Sitzschalen und andere Gegenstände auf das Feld und die Tribünen, dies führte zudem zu einem Brand auf den Rängen. Schwarzer Rauch stieg aus dem Montpellier-Block auf. Beim Abbruch in der 57. Minute lagen die Gastgeber im Kellerduell mit 0:2 zurück.

Schiedsrichter François Letexier hatte das Spiel zunächst unterbrochen und beide Mannschaften in die Kabinen geschickt. Nach einer Krisensitzung der Delegierten und dem Eingreifen der Ordnungskräfte wurde das Spiel endgültig abgebrochen. «Auf Beschluss der öffentlichen Autorität und für die Sicherheit der Akteure sowie der Zuschauer wurde entschieden, das Spiel nicht wieder aufzunehmen», erklärte Referee Letexier.

Die Szenen im Video. Video: twitter

Fans werfen Feuerwerkskörper auf Hotel der Spieler

In der Nacht zum Sonntag waren bereits Feuerwerkskörper auf die Fassade des Hotels, in dem die Spieler von Saint-Étienne untergebracht waren, abgefeuert worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, wurden gegen 3 Uhr morgens etwa zehn Mörsergranaten abgefeuert, ohne Schaden anzurichten.

Der sportliche Rückblick auf das Fussball-Wochenende: Xhaka mit Eigentor bei grosser Leverkusen-Wende ++ Barça dreht Spitzenkampf gegen Atlético

Es ist nicht der erste Spielabbruch in Frankreich aufgrund von Randale in den vergangenen Jahren. Im Oktober 2023 war die Partie zwischen Montpellier und Clermont Foot abgebrochen worden, nachdem ein Böller Clermonts Torwart Mory Diaw getroffen hatte. Im November war das Spiel zwischen Nantes und Le Havre aus ähnlichen Gründen für eine halbe Stunde unterbrochen, konnte aber fortgesetzt werden. (t-online.de/abu)