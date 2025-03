Den Siegtreffer feierte Christian Fassnacht gleich mit den mitgereisten Fans. Bild: www.imago-images.de

Plötzlich scheint YB wieder wie der logische Meister

Abgesehen vom schwachen Saisonstart ist YB nach Punkten der beste Klub Super League – und nach dem Sieg in Basel ist das Team von Trainer Giorgio Contini wieder an der Spitzengruppe dran. Damit ist der siebte Meistertitel in acht Jahren wieder in Reichweite.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Der FC Basel machte sich selbst und eigentlich auch den restlichen Teams, die sich im Schneckenrennen um den Meistertitel befinden, keinen Gefallen. Mit einem Sieg oder wenigstens einem Unentschieden am Sonntagnachmittag gegen YB hätte der FCB die Berner auf Distanz halten können und selbst an die Tabellenspitze springen oder den Rückstand auf Leader Servette zumindest halbieren. Doch es kam anders.

YB setzte sich in einem munteren Spiel dank eines Doppelpacks von Christian Fassnacht 2:1 gegen den grossen Rivalen der letzten Jahre durch. Beide Tore wären aus Basler Sicht eigentlich zu verhindern gewesen. Erst unterliefen sowohl Adrian Barisic als auch Kevin Rüegg einen langen Ball, infolgedessen Fassnacht bereits nach 47 Sekunden zur Führung der Gäste traf. FCB-Trainer Fabio Celestini regte sich nach dem Spiel über das Tor auf, da er sein Team noch am Morgen genau vor diesen langen Bällen gewarnt hatte.

Christian Fassnacht zum Ersten. Video: SRF

Beim Siegtor ging der 31-jährige Fassnacht dann in der Basler Hintermannschaft vergessen und konnte aus kurzer Distanz abstauben. YB hätte noch mehr Tore erzielen können, doch weil auch die Basler abgesehen vom schönen Treffer von Philip Otele im Abschluss die Genauigkeit vermissen liessen, reichte es dem Team von Giorgio Contini zum dritten Auswärtssieg der Saison.

Christian Fassnacht zum Zweiten. Video: SRF

Damit ist YB plötzlich wieder vorne dabei. Als Fünftplatzierter beträgt der Rückstand auf Leader Servette, der am Samstag Yverdon unterlag, lediglich noch fünf Zähler. Zehn Runden (inklusive Meisterrunde) stehen noch aus. In der Super League ist also weiterhin alles offen – und so langsam erscheinen die Young Boys der logische Meister zu sein.

«Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt», sagte Christian Fassnacht nach dem Spiel beim SRF und erklärte: «Fünf Punkte Rückstand sind immer noch viel, aber wir sind auf dem richtigen Weg.» Auch Trainer Contini zeigte sich – wenig erstaunlich – gut gelaunt: «Der Abstand zu den ersten beiden ist wieder geschrumpft, also sind wir voll im Rennen.» Gleichzeitig mahnte der 51-Jährige, der in der Winterpause übernahm, den Blick nach hinten nicht zu vergessen: «Vier, fünf Teams kämpfen noch um den 6. Platz.» Fünf Runden vor der Ligateilung trennen YB nur drei Punkte von einem Platz unter dem Strich.

Doch in der aktuellen Form scheinen sich die Berner wenig Sorgen machen zu müssen. Abgesehen vom schwachen Saisonstart mit nur drei Punkten aus sechs Ligaspielen, ist YB das beste Team der Super League. Über die letzten 15 Spiele gesehen, nahm es dem FCB und Servette sechs Punkte ab. Unter Contini hat sich die Defensive stabilisiert, in zehn Ligaspielen in diesem Jahr kassierten die Berner nur sechs Gegentore. Gleichzeitig erzielten sie 19 Treffer. Wenn dies so weitergeht, strahlt am Ende der Saison wieder Gelb-Schwarz von ganz oben in der Tabelle. Es wäre der siebte Meistertitel in den letzten acht Saisons.

Das sagte Christian Fassnacht nach dem Spiel. Video: SRF

Neben der Formkurve spricht aber auch die Bilanz aus den Direktbegegnungen für den Klub aus der Hauptstadt. Gegen drei der vier Teams, die noch vor YB stehen, haben die Berner eine positive Bilanz. Gegen Basel und Lugano gewann YB jeweils zwei der drei Spiele, gegen Luzern holten die Berner aus bisher zwei Duellen vier Zähler. Lediglich gegen Servette ist die Bilanz mit je einem Sieg ausgeglichen. Das dritte Duell mit dem aktuellen Tabellenführer steht in der übernächsten Runde an. Mit einem Erfolg in Genf könnte YB endgültig in den Meisterkampf eingreifen. In der Meisterrunde würde es dann noch einmal zu Duellen mit allen direkten Konkurrenten kommen – für diese scheinen die Berner hervorragend gewappnet.

Wer wird Schweizer Meister? Servette 🔴 FC Basel 🔵🔴 FC Lugano ⚫⚪ FC Luzern 🔵⚪ Young Boys 🟡⚫ FC Zürich 🔵⚪ Lausanne-Sport 🔵 FC St.Gallen 🟢⚪ Abstimmen

Zuvor steht nun aber die Länderspiel-Pause an. Über den Sieg freute sich Matchwinner Fassnacht auch deshalb besonders: «Es ist ein gäbiger Zeitpunkt für einen solchen Sieg. Nach einer Niederlage sind es jeweils zwei zähe Wochen in der Nati-Pause.»