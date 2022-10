Danilho Doeki trifft für Union Berlin zum Sieg Bild: www.imago-images.de

2 Last-Minute-Treffer und weitere Highlights des Fussballwochenendes

Union Berlin und Neapel bleiben Tabellenführer ihrer jeweiligen Liga, Flamengo gewinnt die Copa Libertadores. Am Wochenende wurde den Fussball-Fans wieder so einiges geboten.

Moritz Meister

De Bruynes Zauber-Freistoss

Manchester City kann auch ohne Erling Haaland gewinnen, welcher aufgrund einer Fussverletzung ausfiel. Für den Sieg benötigte das Team von Pep Guardiola allerdings einen Genie-Streich von Kevin de Bruyne. Der Belgier avancierte mit einem tollen Freistoss-Treffer im Spiel bei Leicester City zum Matchwinner. Sein Treffer sollte der einzige des Spiels bleiben und City damit die drei Punkte bescheren.

Kevin de Bruyne mit einem tollen Freistoss-Tor. Video: streamja

Atlético Madrid und die Nachspielzeit

Die Nachspielzeit meinte es in den letzten beiden Spielen nicht gut mit Atlético Madrid. In der Champions League vergab Carrasco in der Nachspielzeit einen Penalty, wodurch Atlético die Chance auf den Einzug ins Achtelfinal verpasste. Nun, im Auswärtsspiel gegen Cadiz schien es so als ob in der Schlussphase alles für die Rot-weissen laufen würde. Der eingewechselte Joao Felix traf in der 85. und 89. Minute und egalisierte damit den Vorsprung der Hausherren binnen weniger Minuten.

Doch die Partie war damit noch nicht beendet, 9. Minuten sollten noch nachgespielt werden. Felix verpasste nach Flanke von Axel Witsel seinen Hattrick und nur wenige Minuten später schlug Cadiz erneut eiskalt zu. Nach einer Flanke von Ivan Alejo drückte Ruben Sorino den Ball mit dem Bauch zum Sieg für Cadiz über die Linie.

Doekhi köpft Union ins Glück

Auch Union Berlin, der Mannschaft von Urs Fischer, gelang im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach ein Last-Minute-Siegtreffer. In der 97. Spielminute köpfte Danilho Doekhi zum 2:1 Siegtreffer für Union Berlin ein. Durch den Treffer des Niederländers bleiben die Berliner weiterhin an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Danilho Doekhi beschert Union den Sieg gegen Gladbach. Video: streamja

Tor-Spektakel in Paris

Paris-Saint-Germain holt im 13. Spiel in der Ligue 1 schon den elften Sieg. Doch gegen den ES Troyes taten sich die Pariser lange Zeit schwer. Beim 4:3 Sieg zeigte sich die Offensive um Messi, Neymar und Mbappé mal wieder von ihrer besten Seite, alle drei trafen zudem noch der Spanier Carlos Soler. Doch in der Defensive zeigten die Franzosen Schwächen und dürfen sich am Ende bei ihrem Goalie Gianluigi Donnarumma bedanken, dass man nur drei Gegentreffer hinnehmen musste.

BK Häcken erstmals schwedischer Meister

BK Häcken konnte sich mit einem 4:0 Sieg im Stadt-Derby gegen den IFK Göteborg, einen Spieltag vor Schluss den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte sichern.

Maguire und De Gea retten United den Sieg

Manchester United reitet weiter auf der Erfolgswelle, mit dem 1:0 Sieg über West Ham United springen die «Red Devils »auf den fünften Tabellenplatz. Erstmals in dieser Saison weist die Mannschaft von Erik ten Hag nun auch ein positives Torverhältnis auf. Einen wesentlichen Anteil daran hatten David de Gea und Harry Maguire, welche beide kurz vor Schluss mit ihren Rettungstaten den Ausgleich der «Hammers» verhinderten.

Video: streamja

Curle hofft auf aussergewöhnlichen Hattrick

Hartlepool Uniteds Interimstrainer Keith Curle, gab nach dem Sieg seiner Mannschaft gegen Grimsby Town ein Interview, welches sogar den Reporter sprachlos machte. Auf die Frage, wie er sich fühle, antwortete der 58-Jährige. «Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich drei Wünsche, dass wir gewinnen, ein Sieg für Manchester City und dass meine Frau gut gestimmt ist. Zwei von drei sind geschafft, nun fahren wir zwei Stunden nach Hause und ich werde mein Bestes geben, um den Hattrick zu komplettieren.»

Unschlagbarer Roger

21 Pflichtspiele absolvierte Benfica Lissabon bislang in dieser Saison unter dem neuen deutschen Trainer Roger Schmidt, davon wurde noch keines verloren. Bislang gab es lediglich drei Unentschieden für Benfica, zwei davon waren in der Champions League gegen Paris-Saint-Germain. In der Königsklasse steht man schon vor dem letzten Spiel im Achtelfinale und das in einer Gruppe mit eben PSG und Juventus Turin.

Roger Schmidt musste als Benfica-Trainer noch keine Niederlage hinnehmen. Bild: keystone

Flamengo gewinnt Copa Libertadores

Flamengo Rio de Janeiro konnte am vergangenen Wochenende mit einem 1:0 Sieg über Athletico Parananese die Copa Libertadores gewinnen. Den goldenen Treffer erzielte Gabriel Barbosa in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Bei den Brasilianern steht neben den ehemaligen brasilianischen Nationalspielern David Luiz und Diego unter anderem auch der Chilene Arturo Vidal unter Vertrag.

Napoli marschiert weiter

Der SSC Neapel ist in der Serie A weiterhin nicht zu stoppen. Im Heimspiel gegen US Sassuolo feierten die Neapolitaner bereits den zehnten Saisonsieg. Ein nie gefährdeter 4:0-Sieg vor heimischer Kulisse lässt ganz Neapel weiterhin vom ersten Titel-Gewinn in der Serie A seit 1990 träumen. Grossen Anteil daran haben auch die beiden Matchwinner vom Wochenende, der dreifache Torschütze Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia (ein Tor, zwei Assists).