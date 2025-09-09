Kollektive Freude nach Breel Embolos nächstem Tor im Nati-Dress.Bild: fxp-fr-sda-rtp
Die Schweizer Nati feiert den nächsten ungefährdeten Sieg in der WM-Quali. Dabei sticht keiner heraus, stattdessen ist ein sehr gut funktionierendes Kollektiv der Schlüssel zum Erfolg.
09.09.2025, 03:0609.09.2025, 03:06
céline feller / ch media
Gregor Kobel, Goalie: Note 4,5
Wird kein einziges Mal wirklich geprüft. Kann sich so nicht auszeichnen, aber dafür zum dritten Mal in Serie zu Null spielen.
quelle: keystone / georgi licovski
Zum Spielbericht und den Stimmen:
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 20
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
Tunesien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Sieg gegen Frankreich in der Gruppenphase (2022)
quelle: epa / mohamed messara
Ambris Glück hängt an seinen Ausländern. Sie schreiben ein neues Kapitel in der Hockey-Saga der Berge und nun hat Ambri beim Saisonstart erstmals sogar acht Ausländer unter Vertrag. Mit Alex Formenton, dem Spengler-Cup-Helden von 2022 und 2023, als neuem Hauptdarsteller.
Eine Saga ist eine Erzählung in Prosa über die heldenhaften Kämpfe früherer Geschlechter. Was spätestens seit der Verpflichtung von Andy Bathgate (Saison 1971/72) in ganz besonderem Masse für Ambri Kulturgeschichte des ausländischen Personals gilt. Der Kanadier war damals der erste NHL-Star in unserer höchsten Liga. Die Kragenweite von Andy Bathgate haben Ambris ausländische Ausländer nicht mehr. Aber im Grundsatz gilt: Sage mir, wie es den Ausländern geht, und ich sage Dir, wie es um Ambri steht.