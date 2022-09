Dinamo Zagreb schockt Chelsea – Dortmund siegt souverän

Kurz vor Schluss erhöhte Jude Bellingham auf 3:0, was das BVB-Nervenkostüm zusätzlich beruhigt haben dürften. In der 89. Minute jubelten die Dänen – allerdings vergeblich. Das Tor von Rasmus Falk Jensen wurde wegen Abseits aberkannt.

So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

US-Open-Favorit Kyrgios ist in der Form seines Lebens – und spricht vom Rücktritt

Unterhaltsam war Nick Kyrgios schon immer, nun ist er auch noch nachhaltig erfolgreich. Der schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn gelingt ihm besser und besser. Vielleicht bis zum Titel am US Open.

Mitte des zweiten Satzes schlägt Nick Kyrgios einen Ball aus Frust zurück an die Bande. Nur ein paar Zentimeter höher, und er hätte einen Zuschauer voll ins Gesicht getroffen und wäre mit Sicherheit disqualifiziert worden. Fast noch kurioser eine Szene im dritten Satz. Medwedew trifft einen Volley am Rahmen, der fliegt hoch in die Luft und würde neben dem Feld auf der Seite des Russen herunterkommen. Kyrgios sprintet aber neben dem Netz durch, spitzelt den Ball aus der Luft in das Feld von Medwedew und freut sich diebisch über seinen Coup – bis ihn die Schiedsrichterin darauf hinweist, dass dies nicht erlaubt sei und er den Punkt verliere.