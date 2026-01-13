Nebel
Carrick wieder Interims-Trainer bei Manchester United

FILE - Manchester United&#039;s temporary coach Michael Carrick walks off the pitch at the end of the English Premier League soccer match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford stadium ...
Michael Carrick wird bis zum Ende der Saison bei Manchester United an der Seitenlinie stehen.Bild: keystone

Bis zum Ende der Saison: Carrick wieder Interims-Trainer in Manchester

13.01.2026, 20:3413.01.2026, 20:34

Die Verantwortlichen von Manchester United setzen nach der Entlassung von Trainer Ruben Amorim vorerst auf eine Interims-Lösung. Der 44-jährige Engländer Michael Carrick übernimmt bis zum Ende der Saison die Verantwortung.

Als «Nothelfer» war Carrick schon einmal eingesprungen, allerdings nur für kurze Zeit. Vor gut vier Jahren betreute er die Mannschaft nach der Freistellung des Norwegers Ole Gunnar Solskjaer für drei Spiele. Zuvor war Carrick, der auch als Spieler eine Vergangenheit bei Manchester United hat und über 400 Spiele für den Klub bestritten hat, Teil des Trainerteams unter der Leitung Solskjaers und von dessen Vorgänger, des Portugiesen José Mourinho. Auf Carrick war damals der Deutsche Ralf Rangnick gefolgt, der das Amt ebenfalls übergangsmässig bis zum Ende der Saison übernommen hatte.

Nach der Freistellung von Mourinhos Landsmann Amorim vor etwas mehr als einer Woche stand Darren Fletcher, auch er ein ehemaliger Profi, dem Team vor. Unter seiner Leitung kam die Mannschaft in der Meisterschaft nicht über ein 2:2 gegen Burnley hinaus und schied sie im FA-Cup in der 3. Hauptrunde nach dem 1:2 gegen Brighton aus. In der Rangliste der Premier League liegt Manchester United auf Platz 7. (riz/sda)

ManUnited-Coach trainiert nun seine Zwillinge – die für unterschiedliche Länder spielen
