8. Niederlage in 11 Spielen: ManCity-Trainer Guardiola ist «nicht gut genug»

Die Misere von Manchester City findet kein Ende. Im Derby gegen den Stadtrivalen United bricht der englische Meister am Ende komplett ein und gibt das Spiel noch aus der Hand. Trainer Pep Guardiola geht nach dem Spiel sehr hart mit sich selbst ins Gericht.

Nach der erneuten Niederlage in der Champions League gegen Juventus Turin wollte Manchester City in der heimischen Premier League zurück auf die Siegesstrasse kehren. Lange Zeit sah es auch nach einem Erfolg im Stadtderby gegen Manchester United aus. Dank eines Treffers von Josko Gvardiol gingen die Skyblues in der 36. Minute in Führung.

Der Vorsprung hält bis in die 88. Minute, doch dann spielt Matheus Nunes einen katastrophalen Pass in Richtung Torhüter Ederson. Amad Diallo fängt den Ball ab und Nunes kann das Gegentor nur noch mit einem Foul im eigenen Strafraum verhindern. Den fälligen Elfmeter verwandelt Bruno Fernandes souverän.

Keine zwei Minuten später spielt Lisandro Martinez einen langen Ball in Richtung Diallo, dieser lupft den Ball über Ederson und schiebt das runde Leder souverän über die Linie. Innerhalb von 115 Sekunden hat Manchester City das Derby aus der Hand gegeben und kassiert die achte Niederlage im elften Spiel.

Guardiola: «Ich bin nicht gut genug»

Vor dem wichtigen Spiel wurde Trainer Pep Guardiola noch mit einer Choreo von den eigenen Fans gerühmt, die damit zeigten, dass sie hinter dem 53-Jährigen stehen.

An der Medienkonferenz nach der Niederlage sah man dann einen sichtlich niedergeschlagenen Guardiola, welcher mit seiner Aussage für ein wenig Verwirrung sorgte:

«Ich bin nicht gut genug. Ich bin der Chef, der Trainer, ich muss Lösungen finden, und bis jetzt habe ich das nicht geschafft.»

Infrage wird der Katalane trotz der schwachen Phase wahrscheinlich nicht gestellt. Zu gross sind seine Erfolge in den letzten acht Jahren als Trainer der Skyblues, ausserdem hat er seinen Vertrag erst kürzlich bis 2027 verlängert.

Höjlund vergibt den Oskar an Walker

Beim Derby erhielt United-Stürmer Rasmus Höjlund in der 40. Minute eine Gelbe Karte aufgrund unsportlichen Verhaltens gegenüber Kyle Walker. Der 21-jährige Däne warf dem englischen Verteidiger später eine Schauspieleinlage vor.

Nach dem Spiel postete Höjlund auf Instagram einen Beitrag mit der Beschreibung: «Manchester is red, violets are blue, what a brilliant performance, but the Oscar goes to....» und fügte unter anderem ein Bild mit Kyle Walker hinzu.

Krise seit der Verletzung von Rodri

Was beim Triple-Gewinner aus der Saison 2022/23 am meisten fehlt, ist der verletzte Rodri. Der diesjährige Gewinner des Ballon d'Ors verletzte sich Mitte September im Spiel gegen Arsenal und riss sein Kreuzband.

In den darauffolgenden Spielen konnte Manchester zwar noch Siege einfahren, aber oftmals ohne zu überzeugen und auch gegen keine starken Gegner. Besonders erstaunlich ist die Statistik, dass City bei den Partien mit Rodri nur zu 2,5 Prozent als Verlierer vom Platz geht, wenn der Spanier allerdings nicht dabei ist, steigt die Quote auf 35 % an.

Zwei Siege mit zwei verschiedenen Teams

Manchester-United-Coach Ruben Amorim erlebte unterdessen das erste Manchester-Derby. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gingen die Red Devils wieder als Sieger vom Platz. Für Amorim ist dies bereits der zweite Sieg in dieser Saison gegen Manchester City und das mit dem zweiten Team.

Bereits zum zweiten Mal gewinnt Ruben Amorim in dieser Saison gegen Manchester City. Bild: keystone

Bereits Anfangs November stand der Portugiese beim deutlichen 4:1-Erfolg von Sporting Lissabon gegen die Citizens an der Seitenlinie und konnte sich über einen Sieg freuen.

Trotz des Sieges gegen den Stadtrivalen bleibt United auf dem 13. Tabellenplatz, doch ist nur noch fünf Punkte hinter Manchester City, welche sich nach der Niederlage nur noch auf Rang fünf befinden und damit auf einem Platz, der nicht für eine Teilnahme an der Champions League berechtigt.