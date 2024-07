Einige Österreich-Fans skandieren rassistische Parolen. Video: srf

«Ausländer raus»-Rufe – Österreich-Fans sorgen bei SRF-Schaltung für Rassismus-Eklat

Das meinte das SRF nicht, als es Bilder aus Leipzig von den «begeisternden Österreichern», wie Moderatorin Annette Fetscherin sie nannte, einspielte. Eigentlich sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen schönen Vorgeschmack auf die Stimmung rund um den EM-Achtelfinal zwischen unseren östlichen Nachbarn und der Türkei im Zentralstadion zu erhalten.

Deshalb begab sich SRF-Moderator Calvin Stettler in die Fanzone, wo sich die österreichischen Fans am Nachmittag einfanden. Doch was dort zu hören war, war alles andere als begeisternd. Einige Anhänger der ÖFB-Elf skandierten zum Lied «L'Amour Toujours» von Gigi D'Agostino nämlich «Ausländer raus, Ausländer raus».

Video: srf

Erst vor etwas mehr als einem Monat ging ein Video von der deutschen Insel Sylt viral, in dem offenbar gut situierte junge Leute zur Melodie des Hits des italienischen DJs «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus» grölten. Für die Personen aus dem Video hatten die rassistischen Äusserungen grosse Konsequenzen – auch über die deutschen Grenzen löste der Vorfall aus dem Sylter Club Pony vom Pfingstwochenende heftige Debatten aus.

Einige österreichische Fans, die ihr Nationalteam nun in Deutschland anfeuern wollen, hielt dies aber anscheinend nicht davon ab, zu Nachahmern zu werden. Erst kurz nachdem das SRF nach Leipzig geschaltet hatte, verstummten die Gesänge – möglicherweise, weil sie die TV-Crew bemerkt haben.

Der Banner im österreichischen Fanblock. Bild: www.imago-images.de

Österreichs Fans waren an der EM bereits beim Gruppenspiel gegen Polen negativ aufgefallen. Dort befand sich ein Banner mit der Aufschrift «Defend Europe» am Zaun vor dem Fanblock. Es handelt sich um das Motto der extremen Rechten Europas im Kampf gegen Zuwanderung. Damit trüben die Fans das Bild ihrer bisher eigentlich so toll aufspielenden Lieblinge an dieser Europameisterschaft. (nih/abu)