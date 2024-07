Absage an die Bayern, Haltung gegen rechts: Wie Ralf Rangnick ganz Österreich begeistert

Am Samstag trifft die Schweiz im Viertelfinal auf das vor dem Turnier noch hochgehandelte England. Nicht weniger als sechs Nati-Akteure haben Premier-League-Erfahrung – das könnte sich im Duell gegen Southgates Starensemble auszahlen.

Als die Schweiz am vergangenen Samstag im EM-Achtelfinal Italien bezwang, standen mit Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer auf Schweizer Seite fünf Akteure auf dem Platz, die in der italienischen Serie A aktiv sind. Auch wenn die Schweiz im Viertelfinal auf England trifft, kann sie auf einige Spieler zurückgreifen, die in der höchsten Premier League unter Vertrag stehen oder die Liga aus früheren Engagements kennen.