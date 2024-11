«Ein sehr schwieriges Spiel für uns. Die Spanier bekommen zwei Penaltys, und am Schluss entscheidet der zweite das Spiel. Da kannst du als Torhüter noch so viele Paraden machen, da bist du machtlos. Die Gegentore ärgern mich, ich wollte heute zu null spielen.»

«Es ist sehr schade. Wir haben ein gutes Spiel gespielt und hätten sicherlich mehr verdient. Mindestens einen Punkt. Im ganzen Herbst wurden wir hart bestraft und haben selbst sicher zu viele Fehler gemacht. Doch das ist Fussball und wir müssen in der WM-Quali alles geben, damit wir dann an die Weltmeisterschaft können.»

«Ich denke, wir haben jetzt einige konkurrenzfähige Spieler, um an der Breite arbeiten zu können. Ich habe auch heute vor dem Spiel gesagt, dass wir an der Effizienz arbeiten müssen. Die Spieler brauchen noch mehr den Killerinstinkt. Doch das können die Spieler nicht in der Nationalmannschaft lernen, sondern in ihren Klubs.»

