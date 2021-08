Sport

Fussball und Eishockey im Schweizer TV: Der ultimative Abo-Vergleich



Sport-TV-Guide 2021 – wo du Champions League, Super League und Eishockey schauen kannst

Am Wochenende beginnt die Saison in den besten Fussball-Ligen Europas. Bald darauf geht auch die Hockey-Meisterschaft wieder los. Wir sagen dir, wie du alles im TV sehen kannst.

Die Abos im Schnellvergleich

In der Schweiz gibt es via Pay-TV vier verschiedene Möglichkeiten, Fussball und Eishockey zu schauen. Die Swisscom mit dem Angeblot Blue Sport und die UPC mit ihren MySports-Paketen sind die grossen Player. Daneben bietet auch Sky ein grosses Live-Angebot an. Auf DAZN sind dagegen nur ausgewählte Events zu sehen.

Mittlerweile ist möglich, was früher nie ging: Die Angebote von Swisscom (Blue) als UPC-Kunde zu abonnieren, und umgekehrt, sofern man willig ist, den entsprechenden Preis zu zahlen. Bei UPC und der Swisscom zahlt man für das Komplettpaket mit allen Zusatzabos CHF 54,90 pro Monat. Um bei Sky alles zu sehen, zahlt man mit CHF 59,80 pro Monat etwas mehr, dafür ist auch die Premier League auf Deutsch zu sehen. Neu funktionieren zudem die MySports-Inhalte via Sky-App auch auf den Boxen von Swisscom und Sunrise.

Bleibt noch die Frage, auf welchen Kanälen welche Sportevents gezeigt werden.

Super League

Free-TV

Das Schweizer Fernsehen (SRF) zeigt weiterhin ein Spiel pro Runde im Free-TV. Neu ist es nicht mehr eine Partie vom Sonntagnachmittag, sondern vom Samstagabend um 20.30 Uhr. Bei Spieltagen unter der Woche zeigt das SRF das Mittwochspiel um 20.30 Uhr.

Pay-TV

Blue (ehemals Teleclub) zeigt alle Partien der Super League. Einzelne Spiele können für 7.90 Franken gemietet werden.

Bundesliga

Free-TV

Sat 1 zeigt im Laufe der Saison insgesamt neun Spiele der 1. und 2. Bundesliga.

Pay-TV

MySports -Kunden können via Sky bis am 31. Dezember 2021 die Bundesliga dank eines Sonderangebots weiterhin gratis verfolgen. Wie es danach aussieht, ist noch unklar.

-Kunden können via Sky bis am 31. Dezember 2021 die Bundesliga dank eines Sonderangebots weiterhin gratis verfolgen. Wie es danach aussieht, ist noch unklar. Über ein Abo direkt bei Sky bekommt man alle Wochenendspiele sowie die Bundesligaspiele, die unter der Woche um 18.30 und 20.30 Uhr starten, in die Stube geliefert

bekommt man alle Wochenendspiele sowie die Bundesligaspiele, die unter der Woche um 18.30 und 20.30 Uhr starten, in die Stube geliefert DAZN zeigt die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, sowie jeweils das Freitagsspiel um 20.30 Uhr.

DFB-Pokal

Free-TV

ARD, ZDF, Sport1 und ServusTV zeigen ausgewählte Spiele live.

Pay-TV

Sky zeigt alle Spiele live.

Die Saisonstarts der europäischen Fussball-Ligen: Bundesliga: 13. August

Premier League: 13. August

Serie A: 21. August

Primera Divison: 13. August

Ligue 1: 6. August

Premier League

Free-TV

In der Schweiz keine Spiele.

Pay-TV

Blue zeigt rund 270 Spiele via RMC Sport Access live mit französischem Kommentar, die übrigen Partien zeitversetzt in voller Länge.

zeigt rund 270 Spiele Access live mit französischem Kommentar, die übrigen Partien zeitversetzt in voller Länge. Sky zeigt alle Spiele live und deutsch kommentiert.

Serie A

Free-TV

Blue zeigt ausgewählte Spiele auf dem frei empfangbaren Kanal Blue Zoom.

Pay-TV

Blue zeigt alle Spiele der Serie A live.

zeigt alle Spiele der Serie A live. Sky zeigt alle Spiele der Serie A live.

Primera Division

Free-TV

In der Schweiz keine Spiele.

Pay-TV

Blue zeigt alle Spiele der spanischen Liga live. Ausgewählte Spiele werden auf Deutsch kommentiert, sonst auf Spanisch oder Englisch.

zeigt alle Spiele der spanischen Liga live. Ausgewählte Spiele werden auf Deutsch kommentiert, sonst auf Spanisch oder Englisch. DAZN zeigt die Mehrheit der Spiele der Primera Division und der Copa del Rey live.

Ligue 1

Free-TV

In der Schweiz keine Spiele.

Pay-TV

Ausgewählte Spiele gibt es über Canal+ (ab CHF 19.- pro Monat)

(ab CHF 19.- pro Monat) Den Rest der Spiele überträgt Amazon.

Champions League

Free-TV

3+ und TV24 übertragen sechs Spiele der Gruppenphase sowie das Finalspiel mit dem Kommentar von Blue.

und übertragen sechs Spiele der Gruppenphase sowie das Finalspiel mit dem Kommentar von Blue. SRF überträgt die Qualifikationsspiele von YB bis zu den Playoffs.

Pay-TV

Blue überträgt alle Spiele ab den Playoffs.

Europa League

Free-TV

3+ und TV24 übertragen 16 ausgewählte Spiele der Europa League und der Europa Conference League mit dem Kommentar von Blue.

Pay-TV

Blue überträgt alle Spiele ab der Gruppenphase.

Europa Conference League

Free-TV

SRF überträgt ausgewählte Qualifikationsspiele der Schweizer Teams.

überträgt ausgewählte Qualifikationsspiele der Schweizer Teams. 3+ und TV24 übertragen 16 ausgewählte Spiele der Europa League und der Europa Conference League mit dem Kommentar von Blue.

Pay-TV

Blue überträgt in der Gruppenphase pro Runde vier Partien, darunter alle Spiele mit Schweizer Beteiligung. Ab der K.o.-Phase zeigt Blue alle Partien.

National League

Saisonstarts im Eishockey: National League: 7. September

Swiss League: 9. September

Champions Hockey League: 26. August



Free-TV

Das SRF zeigt ausgewählte Partien der Regular Season, jeweils zwei Partien pro Spieltag in den Playoff-Viertelfinals, eine Partie pro Spieltag im Playoff-Halbfinal und den Playoff-Final live.

Pay-TV

MySports zeigt alle Partien der Regular Season und der Playoffs live.

Swiss League

Free-TV

In der Schweiz keine Partien.

Pay-TV

MySports zeigt pro Runde ein Topspiel live.

Champions Hockey League

Free-TV

SRF sendet ab dem Halbfinal live, sofern ein Schweizer Team so weit kommt.

Pay-TV

Blue zeigt alle Partien mit Schweizer Beteiligung live.

Eishockey-WM

Free-TV

SRF zeigt alle Partien der Schweizer Nationalmannschaft sowie ausgewählte Topspiele und einzelne Testspiele im Vorfeld live.

Pay-TV

MySports zeigt einzelne Testspiele der A-Nationalmannschaft vor der WM live.

zeigt einzelne Testspiele der A-Nationalmannschaft vor der WM live. MySports zeigt zudem alle Spiele der Schweiz an der U20-Weltmeisterschaft und der Weltmeisterschaft der Frauen.

