Freut sich mit Mitspielern und Fans über seinen Siegtreffer: Granit Xhaka (m.). Bild: imago

Granit Xhaka schiesst Arsenal in FCZ-Gruppe zum Sieg gegen PSV

Dank eines Tors von Granit Xhaka gewinnt Arsenal das Nachholspiel in der Europa League daheim gegen PSV Eindhoven mit 1:0. Die Londoner führen die Gruppe A mit dem FC Zürich nach vier Runden deutlich an und stehen mindestens im Sechzehntelfinal.

Das Tor von Xhaka. Video: streamja

Mit einem Halbvolley gelang Xhaka in der 71. Minute der Treffer für den Leader der Premier League. Für den Schweizer Internationalen war es im 14. Saisonspiel bereits das dritte Tor. Öfter traf er in einer ganzen Spielzeit letztmals 2017/2018.

Dank des vierten Siegs im vierten Spiel hat Arsenal nun fünf Punkte Vorsprung auf den PSV Eindhoven, der am kommenden Donnerstag erneut Gegner der Londoner ist. Bereits ein Punkt reicht dann, um sich den Gruppensieg und den direkten Einzug in die Achtelfinals zu sichern. Zum Abschluss der Gruppenphase empfängt Arsenal am 3. November noch den FC Zürich. (nih/sda)