Captain Lukas Görtler bejubelt seinen Treffer zum 1:1. Bild: keystone

Basel besiegt Sion ++ 3 Penaltys, 2x Rot bei Luzern gegen FCZ ++ FCSG schlägt Lausanne

Der FC Basel rückt dank dem 4:1 gegen Sion bis zu einem Punkt an Leader Lugano heran. Zu einem Heimsieg kommt auch Luzern, der gegen den FC Zürich 3:1 gewinnt.

St.Gallen – Lausanne 3:2

Der FC St.Gallen beendet in der 20. Runde der Super League eine lange Serie der Sieglosigkeit vor Heimpublikum. Das 3:2 gegen Lausanne-Sport war der erste Heimsieg seit Ende September nach zuletzt fünf Unentschieden in Serie.

Auch gegen Lausanne sah es lange nicht nach dem langersehnten Befreiungsschlag aus, obwohl die Ostschweizer nach der Notbremse von Karim Sow während einer Stunde in Überzahl agieren konnten. Erst Willem Geubbels rund 20 Minuten vor dem Ende brachte die überlegenen Ostschweizer auf die Siegerstrasse – mit gütiger Mithilfe von Lausanne-Goalie Karlo Letica, der den eigentlich harmlosen Kopfball-Aufsetzer passieren liess.

Willem Geubbels schiesst St.Gallen zum Sieg. Bild: keystone

Zuvor mussten die St.Galler zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gäste schockten das Team von Trainer Enrico Maassen zu Beginn beider Halbzeiten. Kaly Sène traf nach fünf Minuten zur frühen Führung, Alvyn Sanches düpierte die St.Galler Hintermannschaft vier Minuten nach dem Seitenwechsel, notabene zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl. Lukas Görtler und Christian Witzig reagierten jedoch prompt auf die Nackenschläge und glichen den Spielstand innert Kürze wieder aus.

Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung mussten die St.Galler Fans bis zuletzt um den Sieg gegen ihren Lieblingsgegner zittern. Die Ostschweizer haben nunmehr sieben der letzten acht Partien gegen die Waadtländer gewonnen. Für das Team von Ludovic Magnin endete hingegen eine Serie von zuvor fünf Spielen ohne Niederlage in der Super League.

St.Gallen – Lausanne-Sport 3:2 (1:1)

16'544 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 3. Sène 0:1. 11. Görtler (Toma) 1:1. 48. Sanches (Okou) 1:2. 57. Witzig (Görtler) 2:2. 71. Geubbels (Toma) 3:2.

St.Gallen: Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Okoroji; Görtler (71. Quintillà), Stevanovic; Toma (81. Mambimbi), Witzig (89. Ruiz), Csoboth (89. Faber); Geubbels (81. Cissé).

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Sow, Dussenne, Poaty; Roche (46. Koindredi), Bernede (63. Custodio); Okou (79. Balde), Sanches, Diabaté (33. Mouanga); Sène (63. Ajdini).

Bemerkungen: 30. Rote Karte gegen Sow (Notbremse). Verwarnungen: 17. Giger, 47. Okoroji, 86. Stevanovic.

Basel – Sion 4:1

Der St. Jakob-Park bleibt für Sion eine uneinnehmbare Festung. Der letzte Sieg der Walliser in Basel datiert von 2015, als der Cup-Final gegen den FCB mit 3:0 gewonnen werden konnte. Der letzte Auswärtssieg am Rheinknie in der Meisterschaft liegt noch viel länger zurück. 1997, als die Liga noch NLA hiess, gehörte Didier Tholot beim 3:1-Sieg der Walliser zu den Torschützen.

Am Sonntag konnte der 60-jährige Franzose, der mittlerweile in seiner vierten Amtszeit beim FC Sion an der Seitenlinie steht, bis zur Pause von einem historischen Sieg träumen. Théo Berdayes brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung. Dominik Schmid glich den Spielstand unmittelbar vor dem Pausenpfiff jedoch aus.

Schmid feiert seinen Ausgleichstreffer. Bild: keystone

Selbst nach dem 2:1 für das Heimteam durch Kevin Carlos (54.) waren die Gäste nicht chancenlos. Am Ende fehlte ihnen jedoch jene Kaltblütigkeit, welche die Basler an den Tag legten. Joe Mendes (67.) und Philip Otele (76.) sorgten mit ihren ersten Treffern im Dress des FCB schliesslich für klare Verhältnisse und dafür, dass Sions Horror-Bilanz im St. Jakob-Park Bestand hat. Mit einem Punkt Rückstand bleibt Basel erster Verfolger von Lugano.

Zudem ist die Zukunft von Marwin Hitz geklärt. Der FC Basel verlängerte den im Sommer auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison. «Ich habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren schwierige, aber vor allem auch sehr viele schöne Momente erleben dürfen und der FCB ist meiner Familie und mir sehr ans Herzen gewachsen», wird der 37-jährige Goalie in einer Klubmitteilung zitiert.

Basel – Sion 4:1 (1:1)

22'301 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 20. Berdayes (Kabacalman) 0:1. 45. Schmid 1:1. 53. Kevin Carlos (Schmid) 2:1. 66. Mendes (Kade) 3:1. 76. Otele (Shaqiri) 4:1.

Basel: Hitz; Mendes, Barisic (77. van Breemen), Adjetey, Schmid; Avdullahu, Leroy; Shaqiri (77. Soticek), Traoré (64. Otele), Kade (69. Romário Baró); Kevin Carlos (69. Ajeti).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Diouf (73. Kololli), Barba, Hefti (73. Marquinhos Cipriano); Kabacalman, Kronig; Djokic (60. Miranchuk), Berdayes (83. Joseph), Bouchlarhem (83. Sorgic); Chouaref.

Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Ajeti (Tätlichkeit). Verwarnungen: 30. Kevin Carlos, 55. Hefti.

Luzern – Zürich 3:1

Die Innerschweizer kamen im Heimspiel gegen Zürich gleich zu drei Penaltys. Zwei davon verwandelten sie im Nachschuss, einen direkt.

Die Vorentscheidung: Luzerns Spieler feiern das 3:0. Bild: keystone

Die Gäste, die nach 19 Minuten mit 0:2 zurücklagen, schwächten sich in der Folge zusätzlich selbst: Der 20-jährige Innenverteidiger Daniel Denoon sah in der 22. Minute bereits zum zweiten Mal Gelb, worauf der FCZ für den Rest der Partie in Unterzahl agierte. Kurz vor Schluss folgte ein zweiter Platzverweis gegen Lindrit Kamberi, den einzigen FCZ-Torschützen.

Luzern – Zürich 3:1 (2:0)

14'030 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 12. Karweina 1:0. 18. Grbic (Penalty) 2:0. 61. Grbic 3:0. 78. Kamberi (Krasniqi) 3:1.

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Knezevic, Ciganiks; Stankovic; Winkler, Karweina (63. Kadak), Owusu (90. Freimann); Klidje (72. Spadanuda), Grbic (72. Villiger).

Zürich: Brecher; Rodrigo Conceição (67. Ballet), Gomez, Denoon, Ligue; Mathew (57. Markelo), Tsawa; Emmanuel (25. Kamberi), Zuber, Chouiar (57. Krasniqi); Perea (67. Reverson).

Bemerkungen: 22. Gelb-Rote Karte gegen Denoon. 90. Rote Karte gegen Kamberi (grobes Foul). 12. Brecher hält Penalty von Karweina, der im Nachschuss trifft. 61. Brecher hält Penalty von Grbic, der im Nachschuss trifft. Verwarnungen: 17. Denoon, 30. Chouiar, 36. Knezevic, 36. Perea, 44. Owusu, 45. Tsawa, 77. Ciganiks.

(ram/sda)