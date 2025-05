Der neue FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag mit dem Präsidentenpaar Heliane und Ancillo Canepa. Bild: fcz.ch

Er arbeitete bei Weltklubs wie ManUnited – das ist der neue FCZ-Trainer

FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic haben ihren Wunschkandidaten verpflichtet. Mitchell van der Gaag arbeitete bei Ajax Amsterdam sowie Manchester United und will den FC Zürich mit offensivem Fussball wieder in den Europacup bringen.

Niklas Helbling

Vier Tage nach der etwas überraschenden Trennung von Ricardo Moniz hat der FC Zürich seinen neuen Trainer vorgestellt: Er heisst Mitchell van der Gaag und ist wieder ein Niederländer.

Schon nach dem ersten Interview ist klar, weshalb Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic den neuen Trainer einer weiteren Zusammenarbeit mit Moniz gegenüber bevorzugten. Van der Gaag wolle einen offensiven und ballbesitz-orientierten Fussball spielen lassen. Attraktiver Fussball, wie ihn der FCZ auch in der Meistersaison 2021/22 unter André Breitenreiter zeigte, ist auch das, was Canepa im Zürcher Letzigrund von seinem Team sehen will. Deshalb sei es leicht gewesen, sich zu finden, erklärte van der Gaag.

Dass der 53-Jährige zuvor unter anderem bei Ajax Amsterdam gearbeitet hat, wo die Jugendarbeit zur Klubphilosophie gehört wie kaum irgendwo sonst, dürfte auch bei Malenovic Eindruck geschunden haben. Der niederländische Rekordmeister ist ein Vorbild für das, was der FCZ-Sportchef auch bei seinem Klub erreichen möchte. «Mitchell war unser absoluter Wunschkandidat», schwärmte Ancillo Canepa nach der Verpflichtung.

Van der Gaags Trainerkarriere begann im Januar 2008 in Portugal bei der zweiten Mannschaft von CS Maritimo, anderthalb Jahre später wurde er dort dann zum Cheftrainer des ersten Teams befördert. Danach ging es über Belenenses aus Lissabon, mit dem er den Aufstieg in die höchste Liga schaffte, und eine ganz kurze Anstellung auf Zypern in die Niederlande. Dort arbeitete er in der 2. Liga beim FC Eindhoven, bei Excelsior Rotterdam und dann bei Eredivisie-Klub NAC Breda, wo er aber nach nicht einmal einem Jahr auf dem letzten Platz stehend entlassen wurde.

Sie könnten auch Brüder sein, doch bei Ajax und Manchester United waren Erik ten Hag und Mitchell van der Gaag (r.) Chef und Assistent. Bild: www.imago-images.de

Im Anschluss wechselte van der Gaag zu Ajax Amsterdam. Dort war er erst Trainer der zweiten Mannschaft, die passenderweise Jong Ajax heisst, weil dort kaum ein Spieler älter als 21 Jahre alt ist. Nach zwei Jahren stieg er im Sommer 2021 zum Co-Trainer von Erik ten Hag bei den Profis auf. Mit seinem Landsmann wechselte er dann auch zu Manchester United, einem weiteren Weltklub. Es sei eine tolle und wichtige Erfahrung gewesen, in der Premier League mit den besten Spielern der Welt zu arbeiten. Als Co-Trainer gewann er dort je einmal den FA Cup und den Ligacup.

Durch seine Zeit unter ten Hag habe er viel gelernt, erklärte van der Gaag nun im Interview mit der Vereinshomepage des FC Zürich. Auch deshalb habe sich seine Spielphilosophie, die in Portugal noch eher auf defensive Stabilität und Konter fokussiert gewesen sei, zu einem offensiveren Fussball gewandelt.

Im letzten Sommer entschied sich van der Gaag dann aber, Manchester United zu verlassen. Der ehemalige Innenverteidiger, der in der Niederlande unter anderem für PSV Eindhoven und Auslandstationen in Portugal und Schottland hatte, wollte es noch einmal als Cheftrainer versuchen. «Mitchell glaubt, dass es der richtige Moment ist, seine eigenen Ambitionen zu verfolgen», sagte Erik ten Hag damals und bedankte sich für dessen «fantastische Arbeit in den letzten zwei Jahren».

Das erste Interview mit Mitchell van der Gaag als Cheftrainer. Video: YouTube/FC Zürich

Ein Jahr musste Mitchell van der Gaag warten, bis sich ihm eine neue Chance auftat. Nun soll er den FC Zürich, der mit dem Verpassen der Meistergruppe und Platz 8 zum Ende eine enttäuschende Saison hinter sich hat. Als Ziel gibt van der Gaag aus: «Wir wollen in die Top 6 kommen und uns dort dann für den Europacup qualifizieren. Der Klub war vor drei Jahren Meister, also ist alles möglich.»