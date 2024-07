Der FCB ist jetzt on 🔥 – das neue Basler Trikot geht viral

In einer Woche beginnt die neue Saison in der Super League. Höchste Zeit also, dass die Klubs auch ihre neuen Trikots präsentieren. Hat sich auch der FC Basel gedacht. Die «Bebbi» präsentierten gestern ihren neuen Look für die Saison 2024/25 – und der hat es in sich. Rot-Blau ist geblieben. Doch für einmal zieren die Farben in einem auffälligen Flammenmuster das Basler Shirt.

So erklärt der FCB das neue Design.

«Als geflammte Flagge wird eine Fahne bezeichnet, in deren Zentrum das Wappenschild steht, von welchem aus die Flammen (gewellte Strahlen) in den Hauptfarben des Wappens nach aussen strahlen. Dieser traditionelle Ausdruck von Energie, Stärke und Eleganz wurde mit einem kontemporären Twist auf den neuen FCB-Trikots adaptiert.» trikot.fcb.ch

Die Meinungen sind definitiv gespalten. «Ist ja ein geiler Witz, aber wann kommen die richtigen Trikots?», fragt ein Fan auf Instagram. «Hot Wheels der neue Hauptsponsor», meint ein anderer.

Auch das Auswärtstrikot ist im Flammen-Design gehalten. Bild: screenshot fcb.ch

Es gibt aber auch Fans, die durchaus Gefallen am neuen Look finden. «Mit Abstand eines der geilsten FCB-Trikots ever», findet ein Fan. Schon alleine wegen der Kommentare hier freue ich mich, dass dieses Trikot alle Verkaufsrekorde brechen wird, meint der Basler Satire-Account Sali Zämme.

Klar ist, dass der Super-League-Klub mit seinem neuen Leibchen viel Aufmerksamkeit generiert. Im Präsentationsvideo ist Musik vom deutschen Rapper Haftbefehl hinterlegt, der prompt das Video teilt und dem FCB viel Glück für die neue Saison wünscht.

Bild: screenshot instagram

Und mittlerweile geht das Basler Trikot gar in Übersee viral. Nachdem der Fussball-Blog «Men in Blazers» das Shirt teilte und meinte, Restaurateur und Author Guy Fieri hätte seine Freude daran, hat sogar der offizielle Account der US-Rennserie NASCAR darauf reagiert.

Bleibt noch die Frage: Wie gefällt dir der neue FCB-Look? Schreib es uns in die Kommentare. (abu)