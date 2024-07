Skandal in Brasilien – Polizist schiesst Torhüter mit Gummigeschoss ins Bein

View this post on Instagram

Die Verletzung des Torhüters hat landesweit für Aufsehen gesorgt und eine Debatte über den Einsatz von Gewalt durch die Polizei ausgelöst. Viele fordern nun eine Untersuchung des Vorfalls und Massnahmen, um sicherzustellen, dass ähnliche Ereignisse in Zukunft vermieden werden können. Der Gesundheitszustand des Torhüters ist derzeit stabil, aber der Vorfall hat trotzdem einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.

Man werde nun Massnahmen ergreifen, damit die «verantwortliche Person bestraft wird und der Gerechtigkeit Genüge getan wird», heisst es in der Mitteilung weiter. Wie «Globo» berichtet, hat die Militärpolizei bereits Untersuchungen eingeleitet.

Wie auf einem Video vom Mittwochabend zu sehen ist, standen mehrere Spieler und Betreuer an der Eckfahne, als ein Mitglied der Militärpolizei seine Waffe auf Souza richtete und abdrückte. Das Gummigeschoss traf den Keeper von Gremio Anápolis aus wenigen Metern am Oberschenkel. Es sei eine «schreckliche, unglaubliche und kriminelle Tat», die man nie vergessen werde, schrieb der Klub bei Instagram.

Nach einem Fussballspiel in Brasilien ist es zu einem unfassbaren Vorfall gekommen, bei dem ein Torhüter durch die Polizei verletzt wurde. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein. Eins davon traf Torhüter Ramón Souza, der daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

