Sport

Fussball

Europa League: Maguire verpennt bei Captain-Einstand die Platzwahl



Europa League, ausgewählte Spiele:

Bild: EPA

Maguire verpennt bei Captain-Einstand die Platzwahl – Gladbach im Last-Minute-Glück

Gruppe J

Roma – Gladbach 1:1

Borussia Mönchengladbach mit den Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo holt bei der AS Roma ein glücklichen Punkt. Tief in der Nachspielzeit bekommen die «Fohlen» nach einem vermeintlichen Handspiel von Chris Smalling einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen, den Lars Stindl zum 1:1 verwandelt. Nicolo Zaniolo hatte die Hausherren in der 32. Minute per Kopf in Führung gebracht.

AS Roma - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

29'037 Zuschauer.

Tore: 32. Zaniolo 1:0. 95. Stindl (Handspenalty) 1:1.

Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo (bis 77.).

Gruppe I

Gent – Wolfsburg 2:2

Auch nach dem nach dem dritten Spieltag bleibt der VfL Wolfsburg in der Europa League unbesiegt: Die «Wölfe» nehmen beim KAA Gent nach einer 2:0-Führung aber nur einen Punkt aus Belgien mit. Wout Weghorst sorgt schon in der 3. Minute für die Führung der Gäste, Joao Victor sorgt 20 Minuten später für einen scheinbar komfortablen Vorsprung. Durch Roman Yaremchuk erfolgt aber noch vor der Pause der Anschluss. Und der Ukrainer trifft in der 94. Minute gleich nochmals und zwar mitten ins Herz der Deutschen.

Gruppe L

Partizan – ManUnited 0:1

Manchster United feiert bei Partizan Belgrad einen wichtigen Auswärtssieg. Mit Ruhm bekleckert sich der englische Rekordmeister allerdings nicht. Für den Siegtreffer benötigt die Solskjaer-Elf einen Elfmeter, als Williams kurz vor dem Pausentee im Strafraum gelegt wird. Anthony Martial verwandelt eiskalt.

Lustig: Uniteds Neo-Captain Harry Maguire verpennt vor dem Anpfiff die Platzwahl. Anstatt diese mit Schiedsrichter Xavier Fernandez und Partizan-Captain Vladimir Stojkovic durchzuführen, steht Maguire noch bei seinen Teamkollegen auf dem Feld. «Maguire ... Harry!», muss Fernandez deshalb laut in Richtung des United-Abwehrchefs rufen, dem sein Faux-Pas erst da bewusst wird.

It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain…and he forgot he had to do the coin toss 😂 pic.twitter.com/dGJ84U6iC7 — B/R Football (@brfootball) October 24, 2019

Partizan Belgrad - Manchester United 0:1 (0:1)

Tor: 43. Martial (Foulpenalty) 0:1.

Abonniere unseren Newsletter