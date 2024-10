Marmoush sichert Frankfurt spät noch einen Punkt gegen die Bayern. Bild: keystone

Frankfurt entreisst Bayern den Sieg dramatisch +++ Lewandowski brilliert bei Barça

Bundesliga

Frankfurt – Bayern 3:3

Durch ein Tor in der 94. Minute holt Eintracht Frankfurt noch einen Punkt gegen Bayern München. Das mitreissende Spiel endet 3:3.

Erst führten die Bayern, dann die Eintracht und am Ende wieder die Bayern. Das Spiel in Frankfurt wogte hin und her. Zur Pause stand es 2:2. Für Frankfurt hatten die beiden Stürmer Hugo Ekitiké und Omar Marmoush getroffen, für die Münchner die Innenverteidiger Min-Jae Kim und Dayot Upamecano.

Das 3:2 durch Bayerns Michael Olise, den dritten französischen Torschützen, schien den Gästen aus München den fünften Sieg im sechsten Spiel zu bescheren. Doch in der Nachspielzeit wurde der derzeit überragende Marmoush erneut lanciert, und der Ägypter sicherte den Hausherren mit seinem bereits achten Ligatreffer den Punktgewinn. Auch nach dem zweiten Unentschieden in Folge bleiben die von Vincent Kompany trainierten Münchner an der Tabellenspitze.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 3:3 (2:2)

Tore: 15. Kim Min-Jae 0:1. 22. Omar Marmoush 1:1. 35. Ekitiké 2:1. 38. Upamecano 2:2. 53. Olise 2:3. 94. Omar Marmoush 3:3.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Heidenheim – Leipzig 0:1

Nach Punkten gleichgezogen ist RB Leipzig, das einen 1:0-Auswärtssieg gegen Heidenheim feierte. Der belgische Nationalstürmer Lois Openda erzielte den einzigen Treffer der Partie in der 59. Minute.

Heidenheim - Leipzig 0:1 (0:0)

Tor: 59. Openda 0:1.

Premier League

Chelsea – Nottingham 1:1

Chelsea verliert etwas den Anschluss an das Spitzentrio der Premier League. Der eine Punkt zuhause gegen Nottingham ist zu wenig, um mit Arsenal, Manchester City und Liverpool Schritt zu halten.

Chelsea - Nottingham 1:1 (0:0)

Tore: 50 Wood 0:1. 57. Madueke 1:1.

Bemerkungen: 78. Gelb-Rote Karte Ward-Prowse (Nottingham).

Serie A

Juventus – Cagliari 1:1

Juventus Turin kann Leader Napoli nicht weiter auf die Pelle rücken. Beim 1:1 gegen Cagliari fallen beide Tore vom Elfmeterpunkt. Nach 15 Minuten bringt Vlahovic die Hausherren in Führung. Kurz vor Schluss glich Marin doch noch aus.

Juventus Turin - Cagliari 1:1 (1:0)

Tor: 15. Vlahovic (Penalty) 1:0. 88. Marin (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: 89. Gelb-Rote Karte Conceiçao (Juventus).

Bologna – Parma 0:0

Der FC Bologna mit seinem Schweizer Trio bleibt im italienischen Mittelfeld gefangen. Der Champions-League-Teilnehmer kam zuhause gegen Parma nicht über ein torloses Remis hinaus. Auch von einer Überzahl kurz nach der Pause konnte Bologna keinen Profit schlagen.

Bologna - Parma 0:0

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 46.), Freuler und Ndoye (bis 78.). 53. Rote Karte Coulibaly (Parma).

La Liga

Alaves – Barcelona 0:3

Dank dreier Tore von Robert Lewandowski bleibt der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft drei Punkte vor Real Madrid. Der polnische Stürmerstar entschied das Auswärtsspiel der Katalanen gegen Alaves mit seinen Treffern in der 7., 22. und 32. Minute bereits in der ersten Halbzeit. Weitere Tore fielen nicht. Nach neun Ligaspielen hat Lewandowski bereits zehn Treffer erzielt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick feierte bereits den achten Saisonsieg.

Leandowski schoss Alaves im Alleingang ab. Bild: keystone

Alaves - Barcelona 0:3 (0:3)

Tore: 7. Lewandowski 0:1. 22. Lewandowski 0:2. 32. Lewandowski 0:3.

