Viola Calligaris und Ana Maria Crnogorcevic feiern den Einzug in die Achtelfinals. Bild: keystone

So viele TV-Zuschauer haben die WM-Partien der Schweizer Frauen

Mehr «Sport»

Das Schweizer Fernseh-Publikum scheint sich für die Fussball-WM der Frauen zu interessieren. Das entscheidende dritte Gruppenspiel der Schweiz gegen Neuseeland haben bis zu 473'000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf SRF zwei verfolgt.

Die Quote entspricht einem Marktanteil von 75,7 Prozent. Im Durchschnitt waren über die gesamte Partie am Sonntagmorgen, in der sich die Schweizerinnen dank einem 0:0 die Qualifikation für die Achtelfinals sicherten, 351'000 Personen zugeschaltet.

Zur Einordnung dieser Zahl ein Vergleich mit drei anderen Werten:

Die Übertragung der Super-League-Partie der Männer zur Primetime am Samstagabend zwischen Servette und dem FC Zürich hatte im Schnitt 82'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am TV.

Das entscheidende Gruppenspiel der Männer-Nati an der WM in Katar gegen Serbien an einem Freitagabend wurde im SRF von 1,2 Millionen Menschen gesehen.

Elf Gruppenspiele in Katar vor Schweiz – Serbien, die ebenfalls am Hauptabend stattfanden, wurden in der Schweiz von durchschnittlich 404'000 Personen verfolgt.

Die Zahlen der ersten beiden Gruppenspiele der Schweizer Frauen-Nati in Neuseeland:

Beim 2:0-Sieg der Schweizerinnen im ersten Gruppenspiel gegen die Philippinen am vorletzten Freitagmorgen waren auf dem zweiten Senderkanal durchschnittlich 89'000 Personen dabei, was einen Marktanteil von 56,8 Prozent ergibt.

Das torlose Unentschieden gegen Norwegen am Dienstag vergangener Woche erreichte eine Einschaltquote von 164'000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die für einen Marktanteil von 58,4 Prozent sorgten.

Das Schweizer Nationalteam trifft im Achtelfinal der Frauen-WM in Australien und Neuseeland auf Spanien. Die Partie findet am Samstagmorgen um 7.00 Uhr (Schweizer Zeit) in Auckland statt. (ram/sda)