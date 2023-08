Was Fussball-Expertin Nora Häuptle an der WM besonders aufgefallen ist

Für Italien ist die WM-Endrunde vorbei. Die «Azzurre» unterlagen einem mutig spielenden Südafrika nach einer unterhaltsamen und spannenden Partie. Die Italienerinnen gingen früh in Führung, Arianna Caruso verwandelte in der 11. Minute einen Foulpenalty. Danach traf erneut eine Blaue – Benedetta Orsa ins falsche, ins eigene Tor (32.).

Fussball in China: Was die Männer nicht schafften, sollen die Frauen nun richten

China startete mit einer Niederlage und einem Sieg in die Fussball-WM in Australien und Neuseeland. Das Land, das im Frauenfussball auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblickt, will mit gezielter Förderung wieder zu alter Stärke zurückfinden.

«China plant Angriff auf Fussball-Weltspitze», hiess es im Jahr 2016. Hintergrund dieser Schlagzeile war die Bekanntgabe eines Drei-Phasen-Plans mit sportlichen Zielen: Bis 2030 sollen die Chinesen zu den Topteams Asiens gehören, bis 2050 wird sogar ein Vorstoss in den Fussballolymp angestrebt. Ein prominenter Befürworter dieser Ambitionen ist Staatspräsident Xi Jinping höchstpersönlich. Was folgte, war eine Einkaufstour chinesischer Klubs in europäischen Ligen, finanzielle Turbulenzen in der chinesischen Liga, ein Ausscheiden im Viertelfinal der Asienmeisterschaft gegen den Iran und ein Scheitern in der WM-Qualifikation.