Bild: KEYSTONE

Der FCZ wartet auch nach fünf Spielen auf den ersten Sieg im Jahr 2020

Die beiden Samstagsspiele der 23. Super-League-Runde endeten ohne Sieger. Sowohl Thun und Luzern wie auch der FC Zürich und Neuchâtel Xamax trennten sich mit einem 1:1.

Zürich – Xamax 1:1

Zwei Punkte aus fünf Spielen – das ist die Ausbeute des FC Zürich im Kalenderjahr 2020. Nach zuletzt zwei hohen Niederlagen (1:4 gegen Basel, 0:4 gegen Aufsteiger Servette) holte Ludovic Magnins Team gegen Neuchâtel Xamax wenigstens wieder ein Unentschieden.

Innenverteidiger Marcis Oss hatte die Neuenburger schon in der 6. Minute in Führung gebracht. FCZ-Stürmer Blaz Kramer gelang zwanzig Minuten später der Ausgleich.

Bild: KEYSTONE

FC Zürich - Neuchâtel Xamax 1:1 (1:1)

7722 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 5. Oss (Ramizi) 0:1. 26. Kramer (Sohm) 1:1.

FC Zürich: Brecher; Britto, Nathan, Omeragic, Pa Modou; Sohm, Rüegg; Tosin (81. Kololli), Marchesano (69. Mahi), Schönbächler (88. Winter); Kramer.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Neitzke, Oss (72. Djuric), Xhemajli; Serey Die; Gomes, Ramizi, Mveng, Abanda (80. Seydoux); Karlen (86. Haile-Selassie), Nuzzolo.

Bemerkungen: Zürich ohne Domgjoni (gesperrt), Charabadse und Zumberi (beide verletzt), Xamax ohne Araz, Doudin und Dugourd (alle verletzt). Verwarnungen: 38. Abanda (Foul). 45. Mveng (Foul). 90. Pa Modou (Foul).

Thun – Luzern 1:1

Im Berner Oberland musste man als Zuschauer rechtzeitig im Stadion sein, wenn man Tore sehen wollte. Francesco Margiotta brachte die Gäste aus Luzern schon in der 4. Minute in Führung, Ridge Munsy glich diese in der 9. Minute postwendend aus. Dabei blieb es dann auch in der Stockhorn Arena.

Der FC Thun bleibt damit das Schlusslicht der Super League. Dennoch ist das Unentschieden als Erfolg zu werten, hatte doch Luzern die letzten fünf Spiele alle gewonnen und zuletzt auch Tabellenführer St.Gallen besiegt. Nun treffen die Thuner in einem wegweisenden Duell auf Xamax. (ram)

Bild: KEYSTONE

Thun - Luzern 1:1 (1:1)

4848 Zuschauer. - SR San.

Tore: 4. Margiotta 0:1. 9. Munsy (Hasler) 1:1.

Thun: Faivre; Glarner, Havenaar, Sutter, Kablan; Bertone; Hasler, Stillhart; Castroman (89. Ahmed) ; Munsy (66. Bandé), Rapp.

Luzern: Müller; Schwegler (46. Sidler), Lucas, Knezevic, Bürki; Males, Voca (57. Schulz), Ndenge, Matos; Margiotta, Demhasaj (72. Eleke).

Bemerkungen: Thun ohne Bigler und Hediger (beide verletzt). Luzern ohne Kakabadse, Binous, Ndiyae, Schürpf. Verwarnungen: 18. Males (Foul). 37. Castroman (Foul) 43. Bürki (Foul). 80. Bandé (Foul).

Die Tabelle

