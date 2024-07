Gareth Southgate und England gingen auch im diesjährigen EM-Final leer aus. Bild: keystone

Nach Niederlage im EM-Final: Gareth Southgate schmeisst als England-Trainer hin

Gareth Southgate ist nicht mehr Trainer der englischen Nationalmannschaft. Der 53-Jährige hat zwei Tage nach der Niederlage im EM-Final gegen Spanien seinen Rücktritt eingereicht. In einem Statement, veröffentlicht von Englands «Football Association», sagt Southgate: «Es ist Zeit für einen Wechsel und ein neues Kapitel.»

Southgate war acht Jahre lang und für 102 Spiele Trainer der englischen Nati. Er führte die Three Lions in zwei Finals an der Europameisterschaft. 2021 verloren sie gegen Italien, am vergangenen Sonntag war Spanien zu stark. An der Weltmeisterschaft 2018 führte Southgate die Engländer bis in den Halbfinal, wo er an Kroatien scheiterte. An der WM in Katar im Winter 2022 bedeuteten der Viertelfinal und Frankreich Endstation. (abu)