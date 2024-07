Granit Xhaka und Co. treffen bald auf den Europameister. Bild: shutterstock, keystone

Die Schweiz trifft auf den Europameister – so geht es für die Nationalteams weiter

Kurz nach der EM geht es für die Nationalmannschaften bereits weiter. Zuerst steht die Nations League an, dann folgt die WM-Qualifikation für 2026.

Nach der Europameisterschaft haben einige Fussballer zuerst noch etwas Ferien. Lange dauert es aber nicht. Während die Schweizer Super League schon am kommenden Woche wieder startet, dauert es in der Premier League, der Serie A und der Ligue 1 (Start am 16. August) und der Bundesliga (Start am 23. August) noch etwas länger.

Kurz darauf stehen auch die Nationalteams wieder ein erstes Mal im Einsatz. Das Programm ist schon wieder dicht gedrängt.

Nations League

Anfang September geht es für die Nationalteams mit der neuen Nations-League-Saison weiter. Für die Schweizer Nati steht da unter anderem ein Duell mit dem frisch gebackenen Europameister Spanien auf dem Programm. Dänemark und Serbien komplettieren die Gruppe. Es dürfte also für die Nati wieder ein hitziges Duell in Belgrad geben.

Schweiz gegen Serbien – da werden Erinnerungen wach. Bild: keystone

Die Schweizer Spiele in der Nations League:

5. September, 20.45 Uhr in Kopenhagen: Dänemark – Schweiz

Dänemark – Schweiz 8. September, 20.45 Uhr, Spielort unbekannt: Schweiz – Spanien

Schweiz – Spanien 12. Oktober, 20.45 Uhr in Belgrad: Serbien – Schweiz

Serbien – Schweiz 15. Oktober, 20.45 Uhr, Spielort unbekannt: Schweiz – Dänemark

Schweiz – Dänemark 15. November, 20.45 Uhr, Spielort unbekannt: Schweiz – Serbien

Schweiz – Serbien 18. November, 20.45 Uhr, Burgos: Spanien – Schweiz

Ebenfalls interessant ist die Gruppe 2 mit Italien, Belgien, Frankreich und Israel. Deutschland trifft auf den Erzrivalen Niederlande sowie Ungarn und Bosnien und Herzegowina. Dann bilden auch Kroatien, Portugal, Polen und Schottland eine Gruppe.

Wer jetzt England vermisst: Das Team von Gareth Southgate ist in der letzten Nations-League-Saison abgestiegen und spielt darum in der Liga B. Dort treffen sie auf Finnland, Irland und Griechenland.

England: EM-Final verloren und in der Nations League abgestiegen. Bild: keystone

Neben dem Gewinnen einer Trophäe geht es in der Nations League auch darum, sich eine vorteilhafte Position für die WM-Qualifikation herauszuspielen. Als Gruppensieger in der Liga A winkt eine etwas einfachere Gruppe in der WM-Quali und ein garantierter Platz in den WM-Playoffs, egal was während der Qualifikation passiert.

WM-Qualifikation

Noch ist nicht bekannt, wie die Gruppen in der WM-Qualifikation aussehen werden. Wegen der Aufstockung der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (von 32 auf 48 Mannschaften) schaffen neu 16 statt 13 europäische Teams den Sprung ans grösste Fussballturnier der Welt. Das gibt auch Änderungen in der Qualifikation: Neu werden die Teilnehmer in zwölf Vierer- oder Fünfergruppen auserkoren. Die Gruppensieger der Qualifikation sind direkt an der WM. Die zwölf Gruppenzweiten spielen in den Playoffs um die restlichen vier europäischen Startplätze.

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika 1 / 32 Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS). quelle: keystone / mike stewart

Und da kommt die Nations League ins Spiel: Die vier Gruppensieger der höchsten Liga haben eine Vierergruppe in der WM-Qualifikation garantiert und gehen so einem potenziell stärkeren Gegner aus dem Weg. Zudem werden die 12 Guppenzweiten aus der Qualifikation mit den vier besten Nations-League-Siegern, die sich nicht direkt qualifiziert haben, ergänzt.

Die wichtigsten Daten der WM-Qualifikation:

Dezember 2024: Auslosung der Qualifikations-Gruppen.

Auslosung der Qualifikations-Gruppen. 17. bis 25. März 2025: 1. und 2. Spieltag

1. und 2. Spieltag 2. bis 10. Juni 2025: 3. und 4. Spieltag

3. und 4. Spieltag 1. bis 9. September 2025: 5. und 6. Spieltag

5. und 6. Spieltag 6. bis 14. Oktober 2025: 7. und 8. Spieltag

7. und 8. Spieltag 10. bis 18. November 2025: 9. und 10. Spieltag

9. und 10. Spieltag Dezember 2025: Auslosung der WM-Gruppen

Auslosung der WM-Gruppen 23. bis 31. März 2026: Playoffs

Playoffs 11. Juni 2026: Start Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

Finalissima

Es gibt sie wieder: die Finalissima, das Duell zwischen Europameister und Südamerikameister. Im Juni 2022 setzte sich Argentinien mit 3:0 gegen den damaligen Europameister Italien durch. Nun kommt es also zum Duell zwischen Spanien und Argentinien, das sich wie Spanien am Sonntagabend zum Kontinentalmeister gekrönt hat.

Das Spiel ist noch nicht fixiert, dürfte aber im Sommer 2025 über die Bühne gehen.