Mala Grohs ist auch Teil des deutschen Nationalteams. Bild: www.imago-images.de

Bösartiger Tumor bei Bayern Münchens Stammtorhüterin – Klub verlängert umgehend mit ihr

Bei Mala Grohs, der Torhüterin des FC Bayern München, ist ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. Die Spielerin wird ihrem Team auf unbestimmte Zeit fehlen.

Eine schwere Nachricht erschüttert den FC Bayern: Torhüterin Maria Luisa «Mala» Grohs fällt auf unbestimmte Zeit aus. Bei der 23-Jährigen wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert, wie der Klub am Samstagvormittag mitteilte.

Grohs erklärte in einem Statement: «Die Erkrankung ist eine Herausforderung, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie einmal bewältigen muss. Aber ich bin sicher, dass ich es mit der Hilfe, die ich jetzt von allen Seiten bekomme, schaffe und wieder ganz gesund werde.» Sie sei bei den Ärztinnen in München in besten Händen, könne auf die Unterstützung von Team und Klub bauen.

«Werden sie bei ihrem Heilungsprozess begleiten»

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen betonte, alle habe die Nachricht von Grohs' Diagnose «zutiefst erschüttert». Man stehe hinter der Torhüterin. «Mala ist eine grossartige, starke Persönlichkeit, und sie wird sämtliche Hilfe erhalten, die wir ihr geben können und die sie braucht, um wieder gesund zu werden. Wir werden sie bei ihrem Heilungsprozess begleiten – sie kann sich auf ihren FC Bayern verlassen», so Dreesen weiter.

Auch Sportvorstand Max Eberl meldete sich zu Wort. «Bei solchen Nachrichten ist es schwer, Worte zu finden. Die Gesundheit und das Leben stehen weit über dem Sport», sagte der 51-Jährige. «Mala Grohs wird jetzt ihren wichtigsten Kampf angehen, dabei sind wir an ihrer Seite und wünschen ihr von Herzen die nötige Kraft sowie alles Gute.»

Grohs in der Champions League gegen Paris St-Germain. Bild: keystone

Unumstrittene Nummer 1

Grohs' laufenden Kontrakt in München hat der Klub derweil umgehend ausgedehnt. Eberl dazu: «Mit unserer Vertragsverlängerung wollen wir einen kleinen Teil beitragen, dass sie sich auf ihre Genesung konzentrieren kann – und ihr zeigen, dass sie wissen soll, dass der FC Bayern immer ihre Heimat ist.»

Grohs war 2019 aus Bochum nach München gewechselt, hatte dort zunächst in der zweiten Mannschaft gespielt und sich etabliert, ehe sie im Januar 2021 ihr Debüt im ersten Team feierte. Mittlerweile ist sie dort unumstrittene Stammtorhüterin, kam bisher auf 81 Profieinsätze für ihren Klub und konnte bereits drei Meistertitel gewinnen. Auch für die Nationalelf war Grohs in der Vergangenheit bereits berufen worden, blieb bisher aber ohne Einsatz. (ram/t-online)