«Eigentlich alles gut gemacht, aber …»: Gemischte Gefühle bei den Schweizern nach Abstieg

«Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, eine gute Teamleistung, am Ende hat ein Tor gefehlt. So ist es manchmal im Fussball, dass man seine Chancen nicht nutzt.



Bei meiner hat der Verteidiger ihn glaub nochmal berührt und dann war ich schon einen Schritt zu weit, so ist der Ball an mein Knie gegangen und von dort an die Latte. Mit etwas mehr Glück ist er drin, deshalb halte ich es für ein unverdientes Unentschieden.



Für mich ist es sehr schön, zurück zu sein. Es ist immer speziell, für die Schweiz zu spielen und das Nati-Trikot zu tragen. Es hat mich schon getroffen, aber das was passiert ist, ist passiert und jetzt schauen wir nach vorne.»