Erling Haaland glänzt gegen den Aufsteiger mit einem Hattrick. Bild: keystone

ManCity erteilt Ipswich Lektion nach Fehlstart – Hürzelers Brightons schockt United

Premier League

Manchester City – Ipswich 4:1

Manchester City feiert in der 2. Runde der Premier League nach einem frühen Rückstand einen 4:1-Sieg gegen den Aufsteiger Ipswich Town. Erling Haaland trifft dreimal.

Auf das erste Tor von Ipswich in der höchsten englischen Liga seit 22 Jahren reagierte Manchester City vehement. Nach dem 1:0 der «Tractor Boys», die es zuletzt auf direktestem Weg von der dritthöchsten Liga in die Premier League geschafft haben, traf der Meister zwischen der 12. und 16. Minute dreimal. Die Torschützen waren zweimal Haaland, der später auch noch zum 4:1 traf, und Kevin de Bruyne. Manuel Akanji spielte in der Dreierabwehr von Manchester City durch.

Manchester City - Ipswich 4:1 (3:1)

Tore: 7. Szmodics 0:1. 12. Haaland (Penalty) 1:1. 14. De Bruyne 2:1. 16. Haaland 3:1. 88. Haaland 4:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Brighton – Manchester United 2:1

Citys Stadtrivale Manchester United stolperte ein erstes Mal. Der englische Rekordmeister unterlag in Brighton durch einen Treffer in der 95. Minute. Der junge Brasilianer João Pedro bescherte mit seinem späten Kopfball-Tor dem schweizerisch-deutschen Trainer Fabian Hürzeler den zweiten Sieg in dessen zweiten Spiel in der Premier League.

Brighton - Manchester United 2:1 (1:0)

Tore: 32. Welbeck 1:0. 60. Diallo 1:1. 95. João Pedro 2:1.

