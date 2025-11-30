Liverpool darf endlich wieder jubeln. Bild: keystone

Liverpool kehrt auf die Siegerstrasse zurück +++ Inter bleibt an Stadtrivale Milan dran

Mehr «Sport»

Bundesliga

Hamburg – Stuttgart 2:1

Der HSV feiert gegen den VfB Stuttgart einen wichtigen Last-Minute-Sieg im Abstiegskampf. Robert Glatzel bringt das Heimteam in der 17. Minute in Führung, der eingewechselte Deniz Undav gleicht für den VfB aber kurz nach der Pause aus. Als dann alle mit einem Unentschieden rechnen, trifft Fabio Vieira doch noch zum HSV-Sieg. Und das in Unterzahl: Alexander Rössing-Lelesii hatte wegen wiederholten Foulspiels in der 81. Minute noch die Gelb-Rote Karte gesehen.

Hamburger SV - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

57'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 17. Glatzel 1:0. 54. Undav 1:1. 94. Fábio Vieira 2:1.

Bemerkungen: 81. Gelb-Rote Karte gegen Røssing-Lelesiit (Hamburger SV). Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). VfB Stuttgart ohne Jaquez und Stergiou (beide nicht im Aufgebot).

Der HSV bejubelt den dritten Saisonsieg. bild: imago-images.de

Die Tabelle:

Premier League

West Ham – Liverpool 0:2

Der FC Liverpool gewinnt bei West Ham United 2:0 und feiert damit nach zuletzt drei Pleiten am Stück endlich wieder einen Sieg. Die Treffer erzielten Alexander Isak in der 60. Minute und Cody Gakpo in der Nachspielzeit. Dazwischen sah West-Ham-Spielmacher Lucas Paquetá innerhalb von einer Minute zweimal Gelb wegen Reklamierens und flog somit vom Platz. Die «Reds» rutschen dank des langersehnten Siegs auf Platz 8 vor, West Ham bleibt dagegen mitten im Abstiegskampf.

West Ham United - Liverpool 0:2 (0:0)

Tore: 60. Isak 0:1. 92. Gakpo 0:2.

Aleksander Isak erzielt sein erstes Premier-League-Tor für Liverpool. Bild: keystone

Crystal Palace – ManUnited 1:2

Manchester United hat die nächste Krise fürs Erste abgewendet. Die «Red Devils» drehen eine enge Partie bei Crystal Palace und kommen beim 2:1 zum ersten Sieg nach drei Begegnungen ohne Dreier. Jean-Philippe Mateta bringt das Heimteam per Foulelfmeter in Führung – allerdings erst im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wird nach VAR-Eingriff zurückgenommen. In der zweiten Halbzeit schlägt United zurück: Joshua Zirkzee besorgt mit seinem ersten Ligatreffer seit 364 Tagen den Ausgleich, ein indirekter Freistoss von Mason Mount bringt schliesslich das siegbringende 2:1.

Crystal Palace - Manchester United 1:2 (1:0)

Tore: 36. Mateta (Penalty) 1:0. 54. Zirkzee 1:1. 63. Mount 1:2.

Torschütze Mason Mount freut sich mit Teamkollege Bruno Fernades. Bild: www.imago-images.de

Weiteres Telegramm:

Nottingham Forest - Brighton 0:2 (0:1)

Tore: 45+1. De Cuyper 0:1. 88. Dzimas 0:2.

Bemerkungen: Nottingham Forest mit Ndoye (bis 46.).

Die Tabelle:

Serie A

Pisa – Inter Mailand 0:2

Inter Mailand bleibt dank Lautaro Martinez an Stadtrivale AC Milan dran. Der argentinische Weltmeister erzielt beim 2:0-Auswärtssieg der «Nerazzurri» beide Tore. Verteidiger Manuel Akanji und Torhüter Yann Sommer erleben dabei einen ruhigen Nachmittag, nur gerade ein Schuss fliegt in 90 Minuten aufs Inter-Tor.

Pisa - Inter Mailand 0:2 (0:0)

Tore: 69. Martinez 0:1. 83. Martinez 0:2.

Bemerkungen: Pisa mit Aebischer und ohne Denoon (verletzt), Inter mit Sommer und Akanji.

Lautaro Martinez ist der Inter-Matchwinner gegen Pisa. Bild: keystone

Die Tabelle:

LaLiga

Die Tabelle:

Ligue 1