Tor für Dortmund! Tor? Computer sagt «Nein» – und Füllkrug sagt: «Das ist kein Abseits»

Borussia Dortmund steht in den Viertelfinals der Champions League. Beim Weiterkommen gab die Abseits-Technik viel zu reden. Was am Mittwoch sonst noch los war in der Königsklasse.

Die Resultate

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven 2:0

Gesamtskore 3:1

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Atlético Madrid – Inter Mailand 2:1, 3:2 n.P.

Gesamtskore 2:2



Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Computer sagt «Nein»

Die moderne Technik ist schon ein Segen. Mittlerweile kann der Mensch nicht nur auf den Mond fliegen, sondern sogar kniffligste Abseitsentscheidungen lösen.

Beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League schoss Niclas Füllkrug ein Tor. Das wurde bejubelt, bis sich die moderne Technik meldete: «Computer sagt Nein».

Die überaus charmante Carol Beer. Video: YouTube/KLUNKF

Die Aussage stammt aus einem der Kult-Sketche der sagenhaften TV-Serie «Little Britain». Die gelangweilte Sachbearbeiterin Carol Beer schert sich keinen Deut um die Probleme ihrer Kunden. Genervt hackt sie bei Fragen auf ihrer Tastatur herum, um dann zu sagen: «Computer sagt Nein».

Im Fall von Füllkrugs Offside war dieser Computer unbestechlich. Das ist das Standbild vom Moment der Ballabgabe, das zeigt, wie sehr der Dortmunder Angreifer im Abseits stand:

Und weil das nicht besonders klar ist: Hier der Treffer mit der anschliessenden Animation, die das Offside belegen soll:

Füllkrug konnte es nicht fassen, als ihm nach dem Spiel die Bilder gezeigt wurden. «Ich war mir sicher, dass es kein Abseits ist, sagte er bei DAZN. «Wow! Mit dem Arm darf man doch kein Tor erzielen. Wieso ist das Abseits?», fragte er. «Boah, boah. Das ist kein Abseits.»

Bei Savic ist schon Ostern

«Süsser die Glocken nie klingeln», sagte sich Marcus Thuram von Inter Mailand wohl. Er begab sich gegen Atlético Madrids Stefan Savic auf Eiersuche und wurde fündig.

Savic hätte den sterbenden Schwan mimen können. Er verzichtete darauf – und konnte mit Thuram nach dessen Entschuldigung sogar darüber lachen.

Martinez macht's wie Baggio

Inter mit Goalie Yann Sommer scheiterte letztlich im Penaltyschiessen. Das Mailänder Ausscheiden besiegelte Lautaro Martinez mit seinem Schuss, der gefühlt hier oben landete:

Beim Versuch des Argentiniers blieb es beim Versuch:

Der Penalty von Martinez bei 0:30 Min. Video: SRF

Die Superzeitlupe zeigte an: Womöglich lag es am Rasen des Metropolitano in Madrid, dass Lautaro Martinez den Ball nicht richtig traf.

Star-Goalies unter sich

Im Penaltyschiessen kann nur ein Torhüter zum Helden werden. Es war nicht Yann Sommer, sondern sein Gegenüber Jan Oblak. Nach der Partie tauschten der Schweizer und der slowenische Routinier ihr Trikot:

«Es ist hart, es ist wirklich hart», sagte Sommer zum Ausscheiden. «Wir müssen den Kopf wieder hochnehmen, wir haben noch wichtige Spiele vor uns. So ist das im Fussball. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Meisterschaft.» In der Serie A sieht es gut aus für Inter: Es liegt mit 16 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen AC Milan an der Spitze.

So geht es weiter

Die Viertelfinals der Champions League finden am 9./10. und am 16./17. April statt. Ausgelost werden die Paarungen morgen Freitag in Nyon. Mit dabei sind noch diese acht Teams:

🇪🇸 Real Madrid

🇪🇸 Atlético Madrid

🇪🇸 FC Barcelona

🇩🇪 Bayern München

🇩🇪 Borussia Dortmund

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇫🇷 Paris Saint-Germain

Bei der Auslosung gibt es keinerlei Einschränkungen. Es ist möglich, dass Teams aus dem gleichen Land aufeinander treffen und es ist auch möglich, dass es zu Duellen kommt, die es in der Gruppenphase schon einmal gab.

Ebenfalls am Freitag werden die Halbfinal-Paarungen der Champions League ausgelost. So wissen alle beteiligten Klubs bereits vor den Viertelfinals, wer im Erfolgsfall als nächster Gegner in Frage kommt. Der Final wird am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London ausgetragen.